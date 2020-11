Martini in der Jugendkirche Mühlhausen

Die Jugendkirche Mühlhausen lädt für den 11. November, 16.30 bis 18 Uhr zur Martinsfeier ein. Das Programm werde den Pandemie-Bedingungen angepasst und in Form eines Wandelgottesdienstes abgehalten, teilt Ernest Goldhahn mit. Die Besucher gehen in Kleingruppen aus maximal zwei Haushalten durch die Kirche an verschiedenen Stationen vorbei. Zu erleben gibt es die Martinsgeschichte, ein Lichtermeer und ein Theaterprojekt der Jugendkirche. Vor der Kirche wird eine Feuerschale stehen und es werden Lieder gespielt.