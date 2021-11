Martinsgans für den Mühlhäuser Waldverein

Mühlhausen. Der Waldverein Mühlhausen kommt in dieser Woche auf dem Rennstieg und in geselliger Runde zusammen. Was ist geplant?

Den Waldverein zieht es in dieser Woche auf den Rennstieg – und im Anschluss ins Trockene. Er lädt zur Martinsganswanderung ein. „Es gehört schon zur Tradition unseres Vereins, dass Gäste und Mitglieder zum Martinsgansessen zusammenkommen“, meint Vereinsmitglied Ulrich Biermann.

Hierzu treffen sich die angemeldeten Wanderer am Donnerstag, 11. November, um 9.30 Uhr am Bahnhof und um 9.40 Uhr am Busbahnhof. Dann geht es zum Wandererstart.

TA-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wanderung beginnt am Alten Bahnhof in Heyerode und endet nach elf Kilometern im Hainichhaus bei Kammerforst. Dort wird dann Martinsgans serviert.

Anmeldung zur Martinsgans-Wanderung unter Telefon: 03601/872 297.