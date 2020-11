Nachdem sich der Stadtrat mehrheitlich gegen den Verkauf des alten Sportplatzes und damit gegen einen Umzug des Rewe-Marktes entschieden hat, will Bürgermeister Jens Weimann (CDU) das Thema erneut zur Abstimmung bringen. Im Vorfeld startet er jetzt eine Bürgerbefragung, die am 29. November stattfinden soll.

Auf Facebook-Seite der Stadt Bad Tennstedt war der Aufruf am Dienstagnachmittag zu lesen. „Ich will mir ein breites Meinungsbild schaffen“, sagt Weimann auf Nachfrage. Er sei von vielen Bürgern angesprochen worden und habe sich deshalb zu diesem Schritt entschlossen. Denn bei der Stadtratssitzung am 30. Oktober stimmte er noch gegen eine Bürgerbefragung, die Jan Bertuch (Sportverein) gefordert hatte.

Weimanns Pläne stoßen bei der Mehrheit der Fraktionen auf massive Kritik. Jörg Klupak (SPD) nennt dessen Vorstoß „Amtsanmaßung“ und „Gipfel der Frechheit“. So dürfe ein Bürgermeister nicht agieren und sich gegen die Entscheidung des Stadtrates stellen.

Auch die gemeinsame Fraktion von Klartext und Sportverein ist überrascht. „Wir werden prüfen lassen, ob diese Bürgerbefragung rechtens ist“, kündigt Norbert Dorfmann an. Die Linke will ebenfalls bei der Kommunalaufsicht eine Anfrage stellen, informiert Gabriele Méresse. „Ein Bürgermeister muss sich neutral verhalten. Es ist nicht in Ordnung, dass er Position bezieht“, sagt sie. Vor allem kritisiert sie, dass Weimann in dem Aufruf nur seine Ansicht darstellt und nicht die Gründe nennt, die gegen den Verkauf sprechen.

Linke, SPD und die gemeinsame Fraktion von Sportverein und Klartext hatten sich gegen den Verkauf des alten Sportplatzes ausgesprochen. Da sie zusammen mit ihren acht Stimmen die Mehrheit im Stadtrat hatten, unterlagen CDU und Interessengemeinschaft (IG) mit ihren insgesamt sieben Stimmen.

Patrick Leibing von der IG sieht in der Bürgerbefragung eine neue Chance für den Supermarkt-Neubau: „Wir haben Angst, Rewe zu verlieren.“

Eine Investgemeinschaft will den alten Sportplatz kaufen und dort neu bauen. Rewe als Mieter würde nur wenige hundert Meter weiter Richtung Ortsausgang ziehen – und wäre damit für Ältere schwer erreichbar.