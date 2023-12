Massive Verkehrsstörung auf B247: Ölspur zieht sich durch den gesamten Unstrut-Hainich Kreis

Dingelstädt. Das Fahrzeug eines Verkehrsteilnehmers hat am Dienstag auf der B247 Kraftstoff verloren. Die Spur zieht sich von Dingelstädt bis zur Ortsumfahrung von Bad Langensalza.

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Unstrut Kreis sind jetzt derzeit mit der Beseitigung einer Ölspur beschäftigt, die sich auf der B247 durch den gesamten Landkreis zieht. Nach Information unserer Redaktion soll es sich um eine Kraftstoffspur handeln — von Dingelstädt bis zur Ortsumfahrung von Bad Langensalza, rund 35 Kilometer lang.

Das Landesamt für Bau und Verkehr als Baulastträger hat einen Dienstleister mit der Beseitigung der Ölspur beauftragt. Für die Entfernung und Herstellung der Verkehrssicherheit in den Ortschaften sind die jeweiligen Städte und Gemeinden zuständig. In Mühlhausen und Höngeda kümmert sich darum derzeit die Berufsfeuerwehr Mühlhausen. Andere Feuerwehren wurden von der Leitstelle des Kreises beauftragt, an verschiedenen Stellen entlang der Strecke den Verkehr abzusichern und Verkehrsteilnehmer auf die Gefahr aufmerksam zu machen. So sind die Feuerwehren aus Lengefeld und Dörna an der Langen Mark im Einsatz.

Mindestens noch bis zum Nachmittag kommt es auf der Strecke zu massiven Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Nun sollen Schilder „Ölspur“ aufgestellt werden und die Geschwindigkeit an der Bundesstraße gedrosselt werden.

