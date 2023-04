Massiver Playstation-Controller: Unternehmen im Unstrut-Hainich-Kreis lockt mit kolossalem Gamepad

Bad Langensalza. Die Firma macht aus einem handlichen Steuergerät ein überdimensionales Sandstein-Unikat. Wert: Etwa 10.000 Euro. Das steckt dahinter.

Junge Menschen mit dem etwas anderen Blick hinter die Kulissen zu einer Ausbildung bewegen – diese Idee steckte im März hinter der Nacht der Berufe in Bad Langensalza. Jetzt steht fest: Es soll eine Fortsetzung geben. Am 28. September wollen die acht teilnehmenden Firmen ihre Türen noch einmal öffnen, um Schülerinnen und Schüler für eine Ausbildung in den Betrieben zu gewinnen.

Die erste Veranstaltung war ein voller Erfolg, sagte Mitorganisator Ronny Ludwig von GKN Sinter Metals in Bad Langensalza. Bei einem Treffen aller beteiligten Unternehmen konnten die Vertreter ihre erste Nacht der Berufe jetzt Revue passieren lassen. Dabei bekam das Café Meraki zudem einen Scheck über 1800 Euro überreicht – ein Dankeschön für die Mitorganisation und das Essen für die etwa 250 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

250 Teilnehmer und ein Praktikumsvertrag

Die Resonanz der Jugendlichen sei gut gewesen, berichtet Ronny Ludwig. Und das brachte auch den Unternehmen den einen oder anderen Ausbildungs- oder Praktikumsvertrag. So schauten sich zum Beispiel etwa 80 Schülerinnen und Schüler die Sicherheitsfirma Becker an – am Ende stand immerhin ein Praktikumsvertrag. Die Druckerei Beltz führte etwa 200 junge Leute durch den Betrieb und gewann so einige Interessenten für die Ausbildung.

Bei TMP waren etwa 80 Jugendliche zu Gast. „Wir haben gemerkt, dass ein Abend in gleich mehreren Unternehmen den Jugendlichen auch eine gute Orientierung dafür bietet, was sie auf keinen Fall machen wollen. Das ist genauso wichtig“, sagte ein Mitarbeiter des Fenster- und Türenbauers.

Mit dabei war auch die Steinmanufaktur Traco, die sich für diesen Abend eine ganz besondere Aktion ausgedacht hatte. „Die Hauptveranstaltung fand am Fliegerhorst statt, weil da nun mal die meisten Firmen sitzen. Weil wir in der Poststraße etwas abgelegener waren, wollten wir die Jugendlichen mit einen Gewinnspiel locken“, erklärte Produktionsleiter Thomas Schulz.

Das Unternehmen fräste innerhalb von 48 Stunden einen überdimensionalen Playstation-Kontroller aus Sandstein. Die Idee dazu hatten Thomas Schulz und Ausbilder Ricardo Schröter. Zur Nacht der Berufe konnten sich die Jugendlichen mit dem Controller fotografieren lassen und auf ihren Profilen in den Sozialen Medien posten.

Der 16-jährige Eric Dietsch bekam am Ende die meisten Likes für sein Bild und gewann 250 Euro. Immerhin 79 Menschen gefiel das Bild mit dem Sandstein-Unikat aus der Kur- und Rosenstadt.

Und auch für das Bad Langensalzaer Unternehmen war das Gewinnspiel eine Erfolgsgeschichte. Denn Eric Dietsch unterschrieb nach der Nacht der Berufe auch gleich seinen Ausbildungsvertrag bei Traco. „Wir wollen das Gewinnspiel auf jeden Fall auch zur nächsten Nacht der Berufe wiederholen“, sagte Thomas Schulz.

Der Termin Ende September für die nächste Nacht der Berufe sei bewusst gewählt, informierte Norman Fell von der Firma Borbet. „Das ist kurz vor dem Beginn der Herbstferien und damit Praktikumszeit. Wir hoffen, wieder einige Praktikanten für uns gewinnen zu können“, so Norman Fell.