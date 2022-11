MDR-Jump kommt mit Weihnachtsmarkttour nach Mühlhausen

Mühlhausen. Der Mühlhäuser Weihnachtsmarkt eröffnet diesmal schon Mittwoch. Der Radiosender MDR Jump macht Station in der Stadt.

Der Mühlhäuser Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr einen Tag länger als sonst. So laden 60 Händler bereits ab Mittwoch, 7. Dezember, auf Untermarkt, Bachplatz und Kristanplatz ein. In den Vorjahren fand der Markt an nur vier Tagen, von Donnerstag bis Sonntag statt.

Mit dabei ist am Freitag, 9. Dezember, ab 17 Uhr, die Weihnachtsmarkttour des Radiosenders MDR Jump. Die Stadt hat sich erfolgreich für die Tour beworben. Und auch die Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde freuen sich auf den Weihnachtsmarkt vor der Kulisse der Mühlhäuser Divi Blasii Kirche, wie Silke Hüge von der Stadtverwaltung sagt.

Bereits ab Freitagmittag werde die Bühne aufgebaut. Das soll das Markttreiben aber nicht stören. Abends soll es neben viel Musik auch Geschenke für die Besucher geben, darunter Spielekonsolen.

Weil sich das Spektakel wohl auch nach dem offiziellen Ende noch eine Weile hinziehen wird, gibt die Stadtverwaltung die Bühne ab etwa 19 Uhr für junge und ältere Talente frei. Ein Lied, ein Gedicht, Poetry-Slam oder vielleicht ein Zaubertrick? Wer mutig ist, hat die Bühne und viel Publikum für sich.