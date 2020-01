Zu einem Medizinischen Notfall auf dem Tankstellengelände in Eigenrieden wurden am Montagvormittag die Feuerwehr Struth, ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung alarmiert.

Medizinischer Notfall im Führerhaus

Zu einem medizinischen Notfall auf dem Tankstellengelände in Eigenrieden wurden am Montagvormittag die Feuerwehr Struth, ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung alarmiert. Der Fahrer eines Lastergespanns wurde in seiner Kabine gefunden. „Gegen 11.15 Uhr schrillten unserer Funkmelder. Kurz darauf rückten wir mit sechs Feuerwehrleuten nach Eigenrieden aus“, heißt es von der Struther Wehr. Der Rettungsdienst habe zuvor schon im Laster mit der medizinischen Versorgung des Fahrers begonnen. Die Feuerwehrmänner unterstützten den Rettungsdienst beim Transport des Mannes aus seinem Führerhaus in den Rettungswagen.