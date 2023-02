Mega Open Air Party startet in diesem Jahr im Unstrut-Hainich-Kreis: Veranstalter verspricht einzigartige Show

Grabe. Nach einer gelungenen Party im vergangenen Jahr präsentiert der Veranstalter ein neues Konzept. Dieses ausgeflippte DJ-Team wird auf der Bühne stehen. Was geplant ist und wie ihr euch Karten sichern könnt?

Nach einer gelungenen Party mit Musik der 90er und 2000er-Jahre samt Einschüben angesagter Partyschlager-Hits im vergangenen Jahr wird es in wenigen Monaten ein großes Open-Air im Ort geben.

Vor wenigen Tagen präsentiert Organisator Maik Nordmann das komplett neue Konzept für die Frei-Luft-Party im Juni. Sie soll auf dem eigens für Veranstaltungen hergerichteten Festplatz am Ammerweg in Grabe steigen. Nordmann berät seinen Verein, den ersten FC. Birntal, welcher die Veranstaltung auch in diesem Jahr auf die Beine stellen wird. Seit über zwei Jahrzehnten ist der 40-Jährige selbst als Discjockey unter dem Namen Houserocker unterwegs, lange durchzechte Partynächte und elektronische Tanzmusik haben es ihm angetan.

Gut 1500 Partygäste feierten in Getreidelagerhalle

„Unsere erste etwas größere Party im vergangenen Jahr war wirklich grandios, wir waren restlos ausverkauft und mussten zwischendurch den Einlass regulieren. Gut 1500 Besucher haben in der Getreidelagerhalle bis in den frühen Morgen gefeiert. Nicht einmal mussten Polizei, Retter oder Ordnungsamt eingreifen“, sagt Maik Nordmann. Und genau deshalb sei im Verein recht zügig klar gewesen, auch wieder etwas Neues auf die Beine zu stellen. Ende des vergangenen Jahres nahm Nordmann Kontakt zum Mütze-Katze-DJ-Team auf. Während seiner Anfrage habe sich herausgestellt, dass die beiden Mütze-Katze-DJs – Fabian Lau und Marcel Barth in der Konstellation wie in der Grabschen-Getreidehalle nicht wieder auftreten werden. Heißt: Auch zur Open-Air-Dance Night im Juli dieses Jahres auf dem Untermarkt von Mühlhausen werden Lau und Barth nicht gemeinsam als Mütze-Katze-DJs auf der Bühne stehen. Nach Angaben Nordmanns bliebe der Name, die Protagonisten aber seien inzwischen auch wegen der vielen Auftritte bunt zusammengewürfelt.

Musikalische Zeitreise ist angesagt

Weil die musikalischen Zeitreisen in die 1990er und 2000er-Jahre im Moment angesagter, den je seien, suchte Nordmann nach einem anderen DJ-Team. Die Verträge sind bereits unterschrieben. Der Kartenvorverkauf über den Ticket-Shop Thüringen in Gang gesetzt. Nach Angaben des Veranstalters werde man mit den Venga Venga DJs der Musikrichtung in diesem Jahr noch gerechter. Gespielt werden Eurodance- und Ravermusik sowie oldschool Hip-Hop. Die unvergessenen Hits von Culture Beat, Scooter, Marusha oder Twenty4Seven, Ace of Base, Blümchen und Lou Bega gibt es auf die Ohren. Da die Party am Freitag, den 9. Juni, in Grabe unter freiem Himmel veranstaltet wird, dürfen sich die Gäste auf riesige Flammenwerfer sowie CO2-Kanonen freuen, die eine bis zu acht Metern hohe Rauchsäule in den Himmel steigen lassen.

Auch eine Schlechtwettervariante soll es nach Angaben des Organisators geben. Einige offene Überdachungen würden auf dem Festplatz aufgestellt, sodass das Publikum im Falle eines Schauers im Trockenen steht. Ein Festzelt aber wird es nicht geben, dies würde dem Charme eines Open Airs nicht gerecht. „Die Venga Venga DJs haben seit ihrer Gründung im Jahr 2015 bisher über 600 Shows in mehr als 300 Städten der Republik gespielt. Weit über eine Million Zuschauer konnten sie erreichen“, sagt Mike Nordmann und verspricht erneut eine einzigartige Party in seinem Heimatort.