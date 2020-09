Mehr als 1700 Stellenangebote für Nordthüringen

Landkreis. Regionalmanagement Nordthüringen bietet Jobs über eigene Plattform an.

Mehr als 1700 offene Stellen bieten Unternehmen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, dem Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Nordhausen derzeit über das Stellenportal des Regionalmanagements Nordthüringen an. Auf dessen Internetportal werden Fachkräfte und Auszubildende aus fast allen Branchen gesucht, erklärt Rebecca Vangangelt vom Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises. Die große Zahl der Jobangebote ist durch eine Softwareanalyse mit einer Art künstlicher Intelligenz möglich, die die Webseiten der Unternehmen nach freien Stellen durchsucht. So müssten die Arbeitgeber ihre Stellenangebote nicht noch einmal zusätzlich auf dem Jobportal einstellen. Eines der Ziele ist es, Fachkräfte in der Region zu halten.