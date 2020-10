Mehr Aufwand und weniger Gäste

Sie sind gewillt, den Kulturfahrplan für den Corona-Herbst 2020 durchzuziehen. Bei Silke Hüge, Andreas Weber und Holger Riedl, die sich im großen Fachbereich Kultur und Sport/Ehrenamt/Klimaschutz innerhalb der Stadtverwaltung um das Kulturelle kümmern, türmt sich das Papier auf dem Schreibtisch.

Der organisatorische Aufwand für eine Kulturveranstaltung ist ungleich größer als vor Jahresfrist. „Zu unserer in diesem Jahr neuen Reihe ‚Orgel und Markt‘ haben wir vier Mitarbeiter zum Absichern gebraucht; vor Corona wären es zwei gewesen“, sagt Hüge. Da seien die Abstandsregeln, auf die man die Gäste immer wieder dezent hinweisen müsse, das Ausfüllen von Formularen mit den Kontaktadressen.

Dagegen stehen niedrige Einnahmen. Die Kulturstätte am Schwanenteich, vor den Pandemie-Einschränkungen ein Haus für rund 450 Gäste, fasst unter Einhaltung der Abstandsregeln nur 100, in der Marienkirche finden in diesen Monaten 54 Gäste Platz, in der Rathaushalle 32, in der Bibliothek in der Jakobikirche 28. „Doch die Gäste nehmen es trotzdem positiv auf, sie sind kulturhungrig“, sagt Holger Riedl. Wegen der geringen Kapazität rät er, Karten am besten im Vorverkauf zu erwerben. „Das erspart die Enttäuschung an der Abendkasse, wenn man weggeschickt ist, weil alle Plätze vergeben sind.“

„Es erweist sich jetzt doch als gut, dass wir als Kommune einen Kulturauftrag haben“, meint Andreas Weber. Denn einige private Veranstaltungsagenturen haben aufgeben oder die Zahl ihrer Mitarbeiter drastisch reduziert. So werde es 2020 wohl nicht mal eine halbe Hand voll Veranstaltungen geben, die Künstleragenturen in die Stadt bringen – sie müssen mehr noch als die Kommunen mit jedem Euro rechnen. „So lange es am Schwanenteich nur 100 Gäste zu den Veranstaltungen zugelassen sind, wird es wohl kaum eine Agentur-Veranstaltung geben. Agenturen kalkulieren mit vollen Häusern“, sagt Weber.

Auch für die Stadtverwaltung Mühlhausen waren die Veranstaltungen des Satireherbstes nicht zu stemmen: Dudenhöfer, Baumann und Clausen, Piet Klocke – die Karten waren schon fast alle seit Monaten verkauft.

Auch das Programm für den Kleinkunstsommer, der stets auf dem Syndikatshof zu Gast ist, hat man laut Hüge „eins zu eins ins Jahr 2021 geschoben“. So steht schon jetzt fest, dass Gunter Emmerlich den dann zehnten Kleinkunstsommer eröffnen wird – so wie es für dieses Jahr geplant war.

Auch an einem Weihnachtsmarkt hält man im Rathaus fest. Die beiden ersten Märkte – der Ökomarkt und der Herbstmarkt am 3. Oktober, bei dem sich teilweise Schlangen am Eingang gebildet haben, liefen gut im Einbahnstraßensystem. Vorstellbar sei, in diesem Jahr auf ein Bühnenprogramm zu verzichten. Themen, die in diesen Tagen im Rathaus debattiert werden.

Was 2021 angeht: „Wir planen so, als gäbe es dann keinerlei Einschränkungen mehr“, sagt Weber – mit den deutschen Feuerwehrmeisterschaften und 800 Jahre Marienkirche als besondere Höhepunkte.

Höhepunkte im städtischen Kulturkalender 2020

9. Oktober: „Gra-Spiel“, 20 Uhr

10. Oktober: Gruppe Wildes Holz mit „Höhen und Tiefen“, 20 Uhr, für beide Konzert Karten in der Tourist-Information.

11. Oktober: Schlusskonzert „Clarinet and friends“ und Familienfest, Kulturstätte oder Freibad, aktive Teilnahme kostenlos, 17 Uhr, alle drei Veranstaltungen Kulturstätte Schwanenteich.

17. Oktober: Gaechinger Cantorey (Thüringer Bachwochen), 15 Uhr, Kirche Divi Blasii. Karten in der Tourist-Information.

5. November: Band-Mix The String Company und Jezmer, innerhalb der Jüdisch-israelischen Kulturtage, Rathaushalle, 18.30 Uhr. Karten im Ticketshop Thüringen, Steinweg 88.

7. November: Jazzband der Kreismusikschule spielt innerhalb der Thüringer Jazzmeile, Ratskeller, 20 Uhr. Karten in der Tourist-Information.

6. Dezember: „Im Christstollen brennt noch Licht“, Weihnachtsprogramm, 17 Uhr, Puschkinhaus. Karten in der Tourist-Information.