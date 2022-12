Mehr Individualität beim Weihnachtsbaum aus dem Unstrut-Hainich-Kreis wagen!

Alexander Volkmann will auch krummen Weihnachtsbäumen zwischen Menteroda und Bad Tennstedt eine Chance geben. Oder ihn sich einfach schön trinken.

Zugegeben, besonders schön sah er nicht aus. Aber dafür hatte er die Sympathien der Menschen auf seiner Seite. Sie erinnern sich noch an „Rupfi“, den Erfurter Kult-Weihnachtsbaum? Es sind selten die perfekten Sachen, die im Gedächtnis bleiben.

Warum also nicht auch zuhause einem Weihnachtsbaum eine Chance geben, der, charmant formuliert, eine Laune der Natur darstellt.

Unten schön kahl und dafür oben besonders krumm. Holen wir uns doch einfach ein bisschen Individualität ins Haus!

So machten es am Wochenende Hunderte Menschen in Thüringen. Weil Bäume unter Stromleitungen kurz gehalten werden müssen, bietet Thüringenforst dort das Weihnachtsbaumschlagen an. So war es auch in Menteroda.

Die Bäume sind zudem naturbelassen und die CO2-Bilanz ist durch die kurzen Wege sehr niedrig.

Aber für manche Exemplare musste man dann doch sehr viel Liebe mitbringen.

Oder, wie ein Besucher, sagte: „Ich trinke vorher ein, zwei Glühwein. Dann wird Rupfi wunderschön.“