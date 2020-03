Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Jugendliche im Unstrut-Hainich-Kreis nehmen Drogen

Zum Drogenkonsum im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es naturgemäß keine verlässliche Statistik. Wie das Landratsamt die aktuelle Situation im Kreis einschätzt, fragte Jonas Urbach (CDU) im Kreistag dennoch an. Die Antwort des Landrats speist sich unter anderem aus der Statistik der Suchthilfe in Thüringen, die Betroffene in ihren Beratungsstellen in Mühlhausen und Bad Langensalza berät und betreut.

In den letzten fünf Jahren blieb demnach die Zahl der Klienten dort mit rund 500 pro Jahr konstant. Rund 1600 Einzel- und 60 Gruppengespräche gebe es dort pro Jahr. Dabei sei die Bedeutung des Suchtmittels Alkohols deutlich gesunken – mit rund 50 Fällen in etwa demselben Maß, wie die Fälle mit illegalen Drogen anstiegen. Verdoppelt habe sich gar die Zahl der Klienten, die mehrere Drogen nehmen. Im Fachdienst Jugend sei zudem „spürbar ein Anstieg des Konsums unter Jugendlichen zu bemerken“. Das ziehe sich durch sämtliche gesellschaftlichen Strukturen, Familienmodelle und Bildungsniveaus. Verwiesen wurde auch auf den „Revolution Train“ zur Drogen-Aufklärung, der für einen dreitägigen Aufenthalt an den Bahnhof Mühlhausen kommt – vom 28. bis 30. September. Das Projekt mit vielen Angeboten wird derzeit vorbereitet.