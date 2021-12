Mehr lokale Anbieter von Weihnachtsbäumen im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Diese Anbieter im Unstrut-Hainich-Kreis verkaufen Weihnachtsbäume aus eigenem Anbau.

Die Weihnachtsbaumhändler im Unstrut-Hainich-Kreis haben ihre Stände aufgebaut, Baumärkte und Gartencenter bieten sie ebenfalls an. Laut Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nimmt der Trend zur Regionalität zu. Immerhin fast ein Drittel aller verkauften Weihnachtsbäume kommen mittlerweile direkt aus landwirtschaftlichen Betrieben. Auch im Unstrut-Hainich-Kreis steigt die Zahl der Anbieter. Doch wo bekommt man Bäume, die hier gewachsen sind und keine langen Transportwege hinter sich haben?

Einen Baum selbst schlagen, das geht am dritten und vierten Adventssonntag (jeweils 10 bis 16 Uhr) beispielsweise in Bickenriede. Die Schonung von Josef Jakobi liegt am Ortsausgang Richtung B 247. Seit zwei Jahrzehnten wachsen hier Nordmann- und Colorado-Tannen sowie Blaufichten. Bis zum 23. Dezember ist der Kauf auch auf dem Hof in der Nähe von Kloster Anrode möglich.

TA-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Martin Zimmermann hat in seiner Plantage in Bollstedt Nordmanntannen. Foto: Alexander Volkmann

Blaufichten wegen ihres Duftes beliebt

Im benachbarten Büttstedt bietet Anne-Maria Goldmann ebenfalls Bäume an, die an der Grenze zum Eichsfeldkreis gewachsen sind. Verkauft wird Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr sowie 15.30 und 18 Uhr, zudem am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Schon seit den 90er Jahren betreibt die Familie die eigene Plantage – mit rund 30 Hektar die größte im Unstrut-Hainich-Kreis. Nordmanntannen, Blaufichten sowie Kiefern wachsen hier. Das Areal ist verpachtet an einen Händler aus dem Sauerland. Bäume aus Bickenriede gehen zum Verkauf sogar bis nach Rumänien.

Landwirt Marko Göring aus Seebach bietet am Samstag, 11. Dezember, auf seinem Hofladen in der Wiesenstraße naturbelassene Bäume aus seinem Wald an. Es gebe eine begrenzte Stückzahl an Blaufichten. Göring weiß, dass das Interesse an dieser Sorte gestiegen ist – vor allem, weil die Bäume mehr duften als Nordmanntannen.

Auch Daniel Ellerich aus Heyerode bietet Blaufichten an. Die Nordmanntannen, die ebenfalls vor dem Blumenladen in Heyerode verkauft werden, kommen allerdings wie die meisten hierzulande verkauften Weihnachtsbäume aus dem Sauerland. Allerdings hat die Gärtnerei bereits damit begonnen, jährlich auf eigenen Flächen Bäume anzupflanzen. Doch die werden noch fünf bis acht Jahre brauchen, bis sie in größeren Mengen verkaufsreif sind, so der Gärtnermeister.

Das Interesse an Bäumen aus der Region ist groß. Rund ein Drittel aller Weihnachtsbäume kommt von Landwirtschaftsbetrieben. Foto: Alexander Volkmann

Trend zum regionalen Weihnachtsbaum

In der Weihnachtsbaumplantage von Detlev Zimmermann und dessen Sohn Martin am Ortsrand von Bollstedt herrschte bereits am vergangenen Wochenende reges Treiben. Die studierten Landwirte haben vor etlichen Jahren damit begonnen, Nordmanntannen zu pflanzen und aufzuziehen. Das Ziel sei es gewesen, ein regionales Produkt anzubieten. Das kommt an und bestätigt den Trend.

Etliche Familien zogen, mit Fuchsschwanz oder Kettensäge ausgerüstet, in die Plantage. Dazu gab es Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst. „Wir wollen das als kleines Event anbieten“, sagt Detlev Zimmermann. Direktvermarktung, die direkter kaum geht. Allerdings war die Nachfrage am Wochenende so groß, dass es erst im kommenden Jahr wieder Weihnachtsbäume aus der Bollstedter Plantage gibt.

Künstliche Christbäume nicht klimafreundlicher

Wie alt ein Weihnachtsbaum sei, erkenne man an den „Etagen“, aus denen die Zweige wachsen. Und noch einen Tipp hat der Experte: den frisch geschlagenen Baum sofort in einen Eimer mit Wasser stellen. „Wenn er sich dann richtig vollgesogen hat, hält er mindestens 14 Tage, ohne Nadeln zu lassen.“

Entgegen der Vorjahre wird es im Mühlhäuser Stadtwald und im Wald bei Menteroda diesmal keine Möglichkeit geben, sich einen Weihnachtsbaum selbst zu schlagen.

Bei den Preisen verkündet die Schutzgemeinschaft gute Nachrichten. Entgegen dem Trend würden die Weihnachtsbäume nicht teurer. Nordmanntannen kosten demnach zwischen 21 und 27 Euro pro laufenden Meter. Gründe dafür seien die ausreichenden Niederschläge und das Ausbleiben der Spätfröste im Frühjahr. Übrigens sagt die Schutzgemeinschaft auch, dass der Kauf eines Plastikbaumes den Klimawandel beschleunige. Damit die Ökobilanz dem eines Naturbaumes entspreche, müsste er 17 Jahre lang genutzt werden.