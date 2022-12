Mehr Mädchen als Jungs: Nägelstedter Jugendfeuerwehr wächst stetig

20 Kinder waren am Wochenende in Erfurt bei der Berufsfeuerwehr zu Gast. Los ging es an der Feuerwache in Nägelstedt.

Nägelstedt. 42 Mitglieder zählt die junge Abteilung. Damit ist sie eine der größten im Unstrut-Hainich-Kreis. Der Zulauf hat besondere Gründe.

Seit acht Jahren ist der 14-jährige Franz aus Bad Langensalza dabei. Die Jugendfeuerwehr ist seine Leidenschaft, sagt er. Mit 42 Mitgliedern ist die Jugendfeuerwehr in Nägelstedt eine der größten im Unstrut-Hainich-Kreis.

Die spielerische Ausbildung ist schon bei den Kleinsten beliebt und zieht jedes Jahr neue Mitglieder an. Um die Kinder bei Laune zu halten, lassen sich die Jugendwarte Einiges einfallen.

Am vergangenen Wochenende machten die angehenden Feuerwehrmänner und -frauen zum Beispiel einen Ausflug nach Erfurt zur Berufsfeuerwehr. Ein bis zwei Mal pro Jahr unternimmt die junge Abteilung eine Fahrt, die zum einen Spaß machen und zusammenschweißen soll, bei der die Kinder zum anderen aber auch etwas lernen können.

Fahrzeug- und Schlauchkunde stehen auf dem Programm

„Es geht darum, die Grundlagen zu vermitteln“, sagt Jörg Schwab. Er ist einer der drei Jugendwarte in Nägelstedt. Alle 14 Tage lernen die Kinder die Arbeit der Einsatzabteilung spielerisch kennen. Dazu zählen zum Beispiel Fahrzeug- und Schlauchkunde, einfache Hilfeleistung oder Stiche und Knoten.

Für die Ausbildung ist die Nägelstedter Wehr gut ausgerüstet. „Die Jugendarbeit wird hier sehr ernst genommen. Am Material sparen wir nicht“, sagt Schwab.

Seit 1996 gibt es die Jugendfeuerwehr in dem Bad Langensalzaer Ortsteil. Das große Interesse liegt laut Jörg Schwab auch darin begründet, dass die Kernstadt-Feuerwehr keine Jugendabteilung hat. „Die Kinder kommen aus dem ganzen Stadtgebiet zu uns“, so der Jugendwart. Und entgegen dem Trend in den meisten Einsatzabteilungen sind es in der Nägelstedter Jugendwehr schon lange mehr Mädchen als Jungs.

Die intensive Arbeit zahlt sich aus: Die Nägelstedter Einsatzabteilung zählt aktuell 39 Männer und Frauen. „27 davon kamen allein durch die Jugendfeuerwehr zu uns“, erklärt Wehrleiter Andreas Rick. Und jedes Jahr entscheiden sich weitere Jugendliche dazu, in die Einsatzabteilung zu wechseln. Möglich ist das ab einem Alter von 16 Jahren.

„Bei dem dafür nötigen Grundlehrgang sind die Jungs und Mädels aus Nägelstedt immer unter den Lehrgangsbesten. Darauf sind wir stolz“, sagt Jörg Schwab. Franz muss noch zwei Jahre warten. Dann aber will er unbedingt in die Einsatzabteilung wechseln – in Bad Langensalza und in Nägelstedt.