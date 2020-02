Im Juli 2019 brannte ein dreigeschossiges Backsteingebäude in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen. Ein Mann wurde aus dem Haus gerettet.

Mehr Menschen bei Bränden im Unstrut-Hainich-Kreis verletzt

Mehr als doppelt so viele Menschen wurden 2019 im Unstrut-Hainich-Kreis bei Bränden verletzt als im Jahr davor. 31 Personen kamen zu Schaden, 18 mehr als 2018. Grund für den Anstieg dürften auch etliche Brände in Mehrfamilienhäusern sein, wie im Oktober in der Kreuzmühle in Mühlhausen. Dort wurden zwölf Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Brände mit tödlichem Ausgang gab es im vergangenen Jahr nicht, jedoch kamen sieben Menschen (2018: zwölf) bei Verkehrsunfällen ums Leben, zu denen die Einsatzkräfte gerufen wurden. Bei Hilfeleistungseinsätzen wurden 203 verletzte Menschen gezählt, darunter waren zwei Feuerwehrleute. Bei einem Verkehrsunfall im August auf der Ortsumfahrung Bad Langensalza starb eine Frau. Foto: Daniel Volkmann Insgesamt bewegt sich die Statistik von Feuerwehr und Rettungsdienst für 2019 im Durchschnitt der vergangenen Jahre, wie Kreisbrandinspektor Florian Krieg erläuterte. Exakt 2009 Mal wurde die Feuerwehr zum Einsatz gerufen, davon 437 Mal zu Bränden und 1572 Mal zu Hilfeleistungen. Im Extremjahr 2018 waren es etwa 350 Einsätze mehr, vor allem bedingt durch Wintersturm Friederike oder die lange Trockenheit im Sommer. Der Rettungsdienst rückte etwa 27.300 Mal aus – erneut ein Anstieg, wenn auch nur leicht im Vergleich zum Vorjahr. Dank des seit März geltenden neuen Rettungsdienstbereichsplanes mit zusätzlichem Wachstandort im Süden Mühlhausens sei es gelungen, die gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen zu erfüllen. Ein Rettungswagen muss innerhalb von 14 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort sein. Vor allem den Einwohnern der Landgemeinden Vogtei und Unstrut-Hainich kommt der neue Standort mit 24-Stunden-Bereitschaft zu Gute. Landratsamt bildet aus für den Feuerwehrdienst Der Ausbau des Digitalfunks sei im Plan, erklärte Krieg. Seit Oktober läuft der erweiterte Probebetrieb. Es habe einige Startschwierigkeiten bei der Bedienung gegeben. Probleme mit der Technik oder der Netzabdeckung seien bislang nicht aufgetreten, so Krieg. Der Rettungsdienst im Landkreis musste 2019 öfter ausrücken als je zuvor. Foto: Daniel Volkmann Wie geplant wurden die Feuerwehrfahrzeuge der Stadt Mühlhausen sowie der Gemeinden Anrode, Rodeberg, Unstrut-Hainich, Unstruttal, Südeichsfeld, Vogtei ausgerüstet. Für das laufende Jahr sind weitere 60 Fahrzeuge geplant, darunter aus Bad Langensalza, der Landgemeinde Stadt Nottertal-Heilinger Höhen, Schönstedt, Herbsleben und Großvargula. Die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt würden ab 2021 mit digitalen Funkgeräten ausgestattet. Alle Feuerwehrleute, die einen Lehrgang für analogen Sprechfunk absolviert hätten, würden nun den Kurs für den Digitalfunk besuchen. Für die derzeit etwa 600 Atemschutzgeräteträger im Kreis ist das vorgeschrieben. Florian Krieg, der vor einem dreiviertel Jahr auf Lutz Rösener folgte, habe sich gut in die Leitung des Fachdienstes Brand- und Katastrophenschutz einarbeiten können, wie er sagt. In der Behörde seien nicht alle Stellen besetzt. Es sei ein bundesweites Problem, geeignete Bewerber für den gehobenen und mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zu finden. Deshalb bilde das Landratsamt derzeit zwei Brandmeister-Anwärter sowie einen Brandoberinspektor-Anwärter aus. Im Bereich Brandschutzerziehung kümmert sich künftig ein Mitarbeiter auch um die Schüler der Klassenstufen fünf bis acht. Bisher wurden Kindergärten und Grundschulen betreut.