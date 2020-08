Mehrere Katzen in Mühlhausen ausgesetzt

Am Donnerstag wurde in Mühlhausen am Uferweg an der Brücke zum Stephanweg eine Katzenmutter mit ihren zwei Welpen in einem Karton ausgesetzt. Der Karton war verschlossen und nur mit spärlichen Luftlöchern versehen. Der Tod der Tiere wurde wohl in Kauf genommen. Zudem wurde am Donnerstagabend drei etwa sieben Wochen alte, ebenfalls ausgesetzte Kätzchen von der Tierrettung ins Tierheim gebracht. Sie waren am Stadtwald beim Weißen Haus in einem Karton gefunden worden.

Diese drei Kätzchen wurden am Stadtwald ausgesetzt. Foto: Landratsamt Unstrut-Hainich

Der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes weist erneut darauf hin, dass jemand, der ein Tier aussetzt oder zurücklässt, um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen, gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Er müsse mit einer hohen Geldstrafe und einem unbefristeten Tierhalteverbot rechnen. Stirbt ein Tier infolge des Aussetzens oder wird absichtlich getötet, handele es sich sogar um eine Straftat.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich beim Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes unter Telefon: 03601/ 802 522 oder per Mail an: veterinaeramt@lrauh.thueringen.de melden. Anzeigen werden anonym behandelt.