Der Umbau des Kindergartens in Menteroda gehörte zu den größten Haushaltsposten.

Menteroda. Rund 220.000 Euro hat die Gemeinde Menteroda in diesem Jahr investiert.

Die für dieses Jahr geplanten Investitionen der Gemeinde Menteroda konnten überwiegend abgeschlossen werden. 60.000 Euro flossen in die neue Trinkwasseranlage im Kindergarten. Für 28.000 Euro erhielt die Feuerwehr in Kleinkeula eine neue Zufahrt, der Saal in Urbach wurde gestrichen (6.500 Euro) und die Feuerwehren wurden mit Systemtrennern für Löschwasser ausgestattet.