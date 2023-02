Im Bild sind Liliana Koretska und Markus Kleint vom Mühlhäuser Brauhaus zum Löwen, hier findet am kommenden Wochenende die erste Hochzeitsmesse statt.

Messe in Mühlhausen für Heiratswillige und alle, die was feiern wollen

Mühlhausen. Erstmals veranstaltet das Brauhaus zum Löwen in Mühlhausen eine Hochzeitsmesse. Die Aussteller kommen aus der Region. Die Gäste sollen vieles ausprobieren können.

Ein gutes Dutzend Aussteller will am Sonntag, 26. Februar, die erste Hochzeitsmesse im Brauhaus zum Löwen am Kornmarkt ausstatten. Sie kommen nahezu alle aus Mühlhausen. Die einzige Ausnahme: Der Sekt wird aus Bad Sulza geliefert.

Es soll eine Messe werden für alle, die etwas zu feiern haben – egal ob ein Ehejubiläum, einen Geburtstag, die Taufe, Konfirmation oder Kommunion, sagt Brauhauschef Marco Fongern. Die Aussteller decken die gesamte Bandbreite dessen ab, was es zum Feiern braucht – vom Floristen bis zum Kosmetiker, vom Fotografen bis zum Konditor. Der bringt die Torten als kleine Kostproben auf Löffeln mit. Models werden frisiert und gestylt. „Wir wollen unseren Gästen etwas bieten.“ Fongern und sein Team sehen die Messe als einen „Botschafter regionaler Marken“ an – ohne Standgebühren für die Aussteller.

Hotel bereits wieder mittendrin in der Saison

Vorstellen sollen sich die Unternehmen im „Leo“. Das wurde 2019 umgebaut und wird zum Frühstücken und Abendessen für die Hotelgäste genutzt. Die kommen auch im Monat Februar – und zwar aus dem gesamten Bereich Nord- und Ostdeutschland. Auch für das Messe-Wochenende sei das Haus bestens gebucht.

Gut 80 der 104 Zimmer stehen derzeit für Übernachtungen bereit, die anderen werden saniert. „Sie waren einfach dran, sind schon rund 30 Jahre alt. Eigentlich wollten wir das schon 2020 angehen. Durch die Corona-Pandemie war die Unsicherheit groß, da wollten wir lieber das Geld zusammenhalten.“

Für dieses Jahr sind weitere Großereignisse geplant. Neben Brombier-Anstich am 23. April, zudem erstmals auch die Brombeer-Männer aus Wanfried erwartet werden, soll es am 1. Mai und am 3. Oktober viel Musik der Spielleute geben. Gefeiert wird dann das Frühjahrs- und das Herbst-Brauereifest. Auch die Hochzeitsmesse soll sich im Veranstaltungskanon des Brauhauses festsetzen.

Von einer Brauerei mit 14 Betten habe man sich in den vergangenen 30 Jahren zu einem Hotel mit Brauerei entwickelt – und das kommt an bei den Gästen. „2021 war schon ein Superjahr, 2022 war sogar noch besser, da ging die Saison von Ostern bis Jahresende. Und nach einer Woche Verschnaufpause zu Jahresbeginn stecken wir jetzt schon wieder mitten in der Saison“, meint Fongern.

Die Hochmesse findet am 26. Februar, 11 bis 17 Uhr, im Brauhaus zum Löwen statt.