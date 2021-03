Mini-Bibliothek in Hüpstedt

Hüpstedt. Hüpsteder baut aus alter Telefonzelle ein Mini-Bibliothek. Bücher können kostenfrei und kontaktlos getauscht werden.

Die wohl kleinste Bibliothek der Gemeinde Dünwald steht vor dem Haus von Stefanie und Thomas Schilling in Hüpstedt. Weil seine Frau sehr häufig liest und die Bücher im Eigenheim an der Henkelstraße immer mehr Platz einnehmen, kaufte Thomas Schilling seiner Stefanie eine ausgediente Telefonzelle und baute diese zu einer kleinen Bibliothek um. „Jeder, der möchte, kann sein eigenes Buch im Regal unserer kleinen Bücherzelle abstellen und sich ein anderes ausleihen. Rund um die Uhr ist die Tauschstation geöffnet, es gibt sogar Licht“, sagt Stefanie Schilling. Anmeldungen seien nicht notwendig. Die Familie hofft auf viel neuen Lesestoff, den die Menschen so kontaktlos und kostenfrei untereinander tauschen können.