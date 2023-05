Mit Auto im Straßengraben gelandet: 63-Jähriger bei Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis schwer verletzt

Vogtei. Bei einem Unfall auf einer Landstraße ist im Unstrut-Hainich-Kreis ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann musste von Feuerwehrleuten aus dem Auto befreit werden.

Ein 63-Jähriger ist bei einem Unfall auf der L1016 zwischen Nazza und dem Ortsteil Langula in Vogtei (Unstrut-Hainich-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, alarmierten Zeugen am Montagabend zunächst die Polizei, weil der Mann Schlangenlinien fuhr. Kurz darauf kam der Mann mit dem Auto von der Straße ab. Es landete im Straßengraben und blieb dort auf der Seite liegen.

Der 63-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von Feuerwehrleuten aus dem Auto befreit. Sie brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von über zwei Promille.

