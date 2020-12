Mit Drogen für Weihnachten und Silvester gestellt und bei Kontrolle in Ohnmacht gefallen

Bundespolizisten kontrollierten Sonntagmorgen einen 36-Jährigen im Erfurter Hauptbahnhof, da dieser deutlich nach Marihuana roch. Eine polizeiliche Kontrolle konnte vor Ort nicht stattfinden, da der Mann keinen Ausweis mit sich führte. Die Bundespolizisten nahmen die Person deshalb mit zur Dienststelle und überprüften seine Personalien. Bei der Kontrolle seiner mitgeführten Sachen entdeckten die Beamten 11 Cliptütchen mit verschiedenen Drogen.

Auf die Frage der Bundespolizisten was er damit vor hat, gab er an, dass es sein Vorrat für sich und seine Freundin zu Weihnachten und Silvester sein soll. Im Laufe des Gespräches fing der 36-Jährige stark an zu schwitzen und verlor das Bewusstsein.

Die Beamten informierten umgehend den Rettungsdienst und begleiteten ihn ins Krankenhaus. Unter ärztlichen Aufsicht ging es dem Mann schnell besser.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwältin führte die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis eine Wohnungsdurchsuchung durch und es konnten weitere Drogen gefunden werden. Der 36-Jährige bekam eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen