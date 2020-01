Zum Neujahrskonzert in Mühlhausen in der Kirche St. Josef spielte das Dresdner Salon-Trio: Joachim Karl Schäfer (Kornett), Oksana Weingart (Klavier), Yuka Inoue (Kontrabass).

Mühlhausen. Wenig bekannte Bearbeitungen französischer Opern, virtuos dargeboten, erfreuen das Publikum in Mühlhausen.

Mit originellen Klängen in ein aufregend neues Jahr

Das Neujahrskonzert am Sonntag bescherte seinen vielen Zuhörern einen Auftritt des neu gegründeten Dresdner Salon-Trios mit dem beliebten Startrompeter Joachim Karl Schäfer. Hier spielte er das Kornett, eine äußerlich der Trompete ähnelnde Variante des Horns. Am Flügel die Pianistin Oksana Weingardt, am Kontrabass die junge Japanerin Yuka Inoue.

Zu hören waren wenig bekannte, durchweg originelle Bearbeitungen einstmals berühmter, auch heute noch aufgeführter Werke vor allem der französischen Romantik, hauptsächlich Opern, unterbrochen durch Originalwerke, interpretiert von Kreiskantor Oliver Stechbart an der Jehmlich-Orgel.

Dass „Norma“ von Vincenzo Bellini stammt, wissen viele. Aber wer war Jean-Baptiste Arban? Mit dessen Variationen zu Themen aus der Oper, abwechselnd virtuos und gefühlvoll, begann das Konzert. Der Komponist, Militärmusiker und später Professor am Pariser Conservatoire, gehörte zu den Multiplikatoren des damaligen Musiklebens. Schallplatten, CDs, Netzinhalte gab‘s nicht – Bearbeitungen berühmter Melodien für kleine Besetzungen halfen aber, die Musik im Lande zu verbreiten. Für uns Heutige die Gelegenheit, nostalgisch in einer vermeintlich „guten alten“ Zeit zu schwelgen.

Eine weitere Bearbeitung Arbans ist die „Fantaisie sur Martha“ auf Melodien aus Friedrich von Flotows gleichnamiger Oper. Die einen schmolzen bei der Melancholie der „Letzten Rose“ dahin, die anderen begeisterten sich an Schäfers bewundernswerter Virtuosität. Und ein drittes Mal Arban – diesmal seine brillant-halsbrecherischen Variationen über Paganinis „Carnevale di Venezia“ mit der berühmten neapolitanischen Melodie.

Oft auch schrieben die Komponisten ihre eigenen Bearbeitungen – für sie damals eine gute Gelegenheit zur Eigenwerbung. So auch Giuseppe Verdi, der allein zwölf seiner Opern auf diese Art zusätzlich vermarktete. Heute kennt kaum noch jemand diese genialen Opern-Ableger. Dank Schäfer war nun einer davon, die Aïda-Fantasie, hier zu hören, deren brillante, atemberaubende Interpretation das Publikum begeisterte.

In der letzten Variation – so etwas kennt man eher von Bachs oft polyphon gearbeiteten Solosuiten und Solosonaten – brachte er doch tatsächlich das Kunststück fertig, das Originalthema des Triumphmarschs und seine halsbrecherische Umspielung miteinander zu verbinden.

Oliver Stechbarts Beitrag zum Konzert begann mit dem „Marsch der Heiligen Drei Könige“ von Thèodore Dubois (1837 – 1924) – einem Beispiel für die im 19. Jahrhundert nicht seltene Vermischung sakraler und weltlicher Ausdrucksformen. Den Klangfarbenzauber französischer Orgelromantik und ihre Fähigkeit, den Hörer in klangliche Traumwelten zu führen, demonstrierte er mit César Francks phantastischer „Pièce heroique“. Das dritte Orgelwerk, der „Marsch in Es“ von Louis-James-Alfred Fefébure Wély, war eine übermütig-freche, dabei äußerst effektvolle Mixtur aus Banalität und Raffinesse.

Nach der „Bocca di Rosa“ für Kontrabass und Klavier mitten im Programm gab‘s nach kräftigem Schlussapplaus als Zugabe noch einmal italienische Folklore: „O sole mio“.