Mit Rumpel und Rolle: Kinder im Unstrut-Hainich-Kreis lernen waschen wie früher

Herbsleben. Die Herbslebener Landfrauen zeigten Kindern zu einem bundesweiten Aktionstag, wie früher Wäsche gewaschen wurde. Um was es Ihnen dabei besonders geht.

Wie früher Wäsche gewaschen wurde, zeigten die Landfrauen den Hortkindern in der Schlossruine in Herbsleben und brachten viele alte Geräte mit. An verschiedenen Stationen konnten sich die Schüler im Rahmen des 20. bundesweiten Aktionstages ausprobieren und mehr über das umweltbewusste Waschen lernen. Die Herbslebener Landfrauen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern den nachhaltigen Umgang mit Wasser näherzubringen, erzählt Margret Degenhardt, die Vorsitzende des Thüringer Landfrauenverbands Herbsleben.

Sparsamer Umgang mit Wasser ist ein wichtiger Aspekt

„Wir zeigen den Kindern, wie man sparsam mit Wasser umgeht, die richtige Menge Waschmittel verwendet und was beim Waschen allgemein beachtet werden muss. Darauf legen wir großen Wert“, sagt Margrit Degenhardt. An der Station, an der sie selbst aktiv werden konnten, hielten sich die Kinder mit Abstand am längsten auf. Mit Waschbrett und Bürste wuschen sie mit hochgekrempelten Ärmeln die Kleidung. Ganz ohne Wäschetrockner und nur mithilfe einer Wäscherolle konnten sie diese anschließend auswringen und bügeln.

„Wir machen das jetzt schon seit 2004 mit Senioren, mit Kindergärten und mit den Hortkindern der Grundschule“, sagt Margrit Degenhardt. Und weiter: „Mit denen hat es uns immer am meisten Spaß gemacht. Der Tag mit ihnen beruht auf Gegenseitigkeit. Sie lernen nicht nur was von uns, sondern wir lernen auch was von ihnen und es kommt sehr gut an.“ Neben einem Maltisch und einem Raum mit Rätseln, konnten die Kinder außerdem mehr über die Bedeutung der Etiketten in Kleidung lernen und an einer Führung durch die Schlossruine teilnehmen.