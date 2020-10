Mit Serie in die Apokalypse

Wer heutzutage das Weltgeschehen verfolgt, hat es nicht leicht. Eine weltweite Pandemie wütet, Gletscher schmelzen, Wälder brennen – teilweise, weil überschwängliche Eltern das Geschlecht ihres Kindes per Farbbombe in die Welt hinausschreien – der US-Präsident zahlt weniger Steuern als Leute, die Mindestlohn erhalten. Okay, ich höre auf mit der Auflistung. Sie wissen sicher, was ich meine.

Mein Punkt ist: Die Welt wirkt so kaputt, wie lange nicht mehr. Was können wir da machen? Klar, zu Demonstrationen gehen, sich ehrenamtlich engagieren. Aber manchmal hilft mir ganz persönlich und gar nicht nachhaltig, ich weiß, auch einfach Ablenkung. Ein Buch oder eine Fernsehserie, ein bisschen Popkultur. Die Charaktere dort haben zwar auch Probleme, aber sie werden meist innerhalb von ein paar Folgen oder Kapiteln gelöst. Bösewichter halten nie lange durch. Sehr erholsam. Wenn – falls – die Apokalypse kommt, hoffe ich, dass zumindest das Internet stabil bleibt. Mit einer Folge Brooklyn 99 lässt sich alles besser aushalten.