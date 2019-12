Mit Technik gegen Eis und Schnee im Unstrut-Hainich-Kreis

Es sieht so aus als würde der Winterdienst im Unstrut-Hainich-Kreis zumindest in diesem Jahr nicht mehr viel zu tun haben. Von Frost und Schnee fehlt jede Spur. Aber die Straßenmeisterei im ist auf den Winter vorbereitet. Im Auftrag von Bund, Land und Kreis sind die Mitarbeiter der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft TSI für etwa 400 Kilometer Straße zwischen Lengenfeld unterm Stein und Herbsleben zuständig, Sommer wie Winter. Außerdem gibt es Verträge mit einigen Kommunen.

14 Fahrzeuge sind in der Straßenmeisterei am Mühlhäuser Stadtwald stationiert, auch auf Subunternehmen greift man zurück. Die drei Lagerhallen für Streusalz im Kreis sind gut gefüllt, in Schönstedt mit 2900 Tonnen, in Mühlhausen mit 600 Tonnen und in Menteroda mit 6400 Tonnen. Dort allerdings auch für die Kreise Eichsfeld und den Kyffhäuserkreis.

Seit Oktober stehen die Schneezäune und Schneepfähle. Leichten Schnee gab es in den Höhenlagen am vergangenen Samstag. Da wurde in dieser Saison das erste Mal geschoben. Gestreut wird vorsorglich schon ab drei Grad Celsius. Gerade bei Temperaturen um den Gefrierpunkt könne es bei Regen schnell glatt werden, sagt Straßenmeister Thomas Hoffmann. Planen kann die Straßenmeisterei anhand des Wetterfaxes vom Deutschen Wetterdienst, das alle drei Stunden aktualisiert wird, sagt Hoffmann, außerdem haben die Kollegen Zugriff auf das Wetterradar.

Straßenwärter Michael Schmerbauch in seinem Lkw. Foto: Alexander Volkmann

Die Fahrzeuge der TSI sind per Satellit mit der Zentrale verbunden. An den Monitoren können die Kollegen genau sehen, wo sich der Schneepflug gerade befindet. In den Fahrzeugen selbst steckt jede Menge Technik. So misst ein Sensor die Temperatur auf der Fahrbahn. Entsprechend kann die Salzmenge gesteuert werden – zwischen 5 und 40 Gramm pro Quadratmeter, an extremen Steigungen auch mehr. Sechs Kubikmeter Salz und noch einmal 3000 Liter Lauge kann allein der Lkw von Straßenwärter Michael Schmerbauch aus Struth laden. Mit ihm hat die Straßenmeisterei 23 Mitarbeiter, dazu kommen sechs Lehrlinge.

Zwischen 3 und 22 Uhr arbeiten die Kollegen im normalen Schichtdienst. Darüber hinaus gibt es Prioritäten in der 24-Stunden-Betreuung entsprechend der Klassifizierung nach Bundes-, Landes-, oder Kreisstraße. Jedes Fahrzeug und zumeist auch jeder Fahrer habe seine festen Routen mit einer Umlaufzeit von etwa zwei Stunden. Wenn es viel schneit wird davon abgewichen. Im März 2018 beispielsweise kam es zwischen Struth und Effelder zu heftigen Schneeverwehungen, denen man nur mit dem Radlader und der Schneefräse Herr wurde. Trotz der Schneezäune kommt es auch zwischen Eigenrieden und Struth, vor Hüpstedt und zwischen Keula und Windeberg oft zu Verwehungen.

In den Dörfern wird es manchmal eng, wenn der 3,60 Meter breite Schneepflug unterwegs ist. „Am Grenzhaus in Heyerode habe ich rechts und links keine zehn Zentimeter Luft“, sagt Schmerbauch, der vor allem in den Höhenlagen unterwegs ist. Und immer wieder kommt es zu brenzligen Situationen, wenn Autofahrer den Schneepflug überholen. „Wir räumen ja nicht ohne Grund.“ Überholen sei zwar nicht verboten, aber teilweise riskant auf glatter Fahrbahn.

Bei den aktuellen Temperaturen deutlich über Null sind die Mitarbeiter gerade mit Bankettarbeiten und der Reinigung von Leitpfosten und Schildern beschäftigt. Weihnachten jedenfalls dürfte für den Winterdienst ruhig werden.

Winterdienst auf der Bundesstraße bei Dachwig. Foto: Alexander Volkmann

Mühlhausen und Bad Langensalza erledigen das Räumen und Streuen ihrer städtischen Straßen und Wege mit den jeweiligen Bauhöfen. Die Einsatzkräfte rücken aus, wenn Schnee und Glätte erwartet werden. Wann welcher Weg dran ist, das richtet sich nach Dringlichkeitsstufen der Straßen, heißt es aus dem Rathaus der Kurstadt. Priorität haben demnach Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen, Straßen für den öffentlichen Personennahverkehr und für Schulbusse oder Zufahrtsstraßen zu Schulen und Kindergärten.

Der Bauhof werde in diesem Jahr wieder vor allem Blähschiefer als Streumaterial einsetzen und weitestgehend auf Salz verzichten, weil das in den letzten Jahren Schäden an Pflanzen verursachte. Ganz verzichten könne man darauf jedoch nicht. Etwa 150 Tonnen liegen bereit. 26 Arbeitskräfte sichern den Winterdienst in Bad Langensalza ab.

In Mühlhausen sind es 46 Mitarbeiter, die nach Einsatzgebieten eingeteilt sind. Kreuzungen, Bushaltestellen und kleinere Gehwegabschnitte werden in drei Teams mit je vier Kollegen beräumt. Insgesamt sind in der Kreisstadt inklusive der Ortsteile 57 Kilometer Fahrbahnen vom städtischen Winterdienst zu räumen. Daneben werden rund 20 Kilometer Gehwege betreut.

Grundstückseigentümer müssen entsprechend der jeweiligen Satzung die Räum- und Streupflicht beachten. Teilweise ist das Streuen mit Salz nur in geringen Mengen erlaubt, wie in Mühlhausen, oder grundsätzlich verboten, wie in Bad Langensalza.