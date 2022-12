Mit Video: Traktorenfreunde Unstrut-Hainich-Kreis bringen riesige Oldtimer zum Leuchten

Mülverstedt. Gut 40 Oldtimer, weihnachtlich geschmückt und festlich beleuchtet, starten am kommenden Samstagabend zu einer Lichterfahrt. Wir haben die Route der Tour und ein Video dazu.

Leuchtende Traktoren, strahlende Raketenschlepper sowie weihnachtlich geschmückte Laster gibt es am kommenden Samstag, den 3. Dezember, ab 17 Uhr in der Landgemeinde Unstrut-Hainich zu sehen. Dann starten gut 40 Oldtimerfreunde samt festlich beleuchteter Technik zu ihrer zweiten Lichterfahrt durch die Orte Mülverstedt und Weberstedt.

Seit dieser Woche schmücken die Traktoren- und Oldtimerfreunde aus dem Mülverstedter Verein ihre große und kleine Technik. Mehrere Tausend Glühlampen an einigen Hundert Meter langen Lichterketten werden verbaut. Das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Die derzeit hohe Luftfeuchtigkeit gepaart mit niedrigen Temperaturen erschweren das Schmücken.

Heißkleber, Kabelbinder, Klebeband – Robby Beck, Freund von historischer Großtechnik, hat nahezu alles versucht, um Dutzende Meter Lichterketten an seinem russischen Raketenschlepper K700 zu positionieren. „Bis auf Kabelbinder, die man an einigen Öffnungen durchziehen kann, um Halt für die Lichter zu bekommen, haftet nichts am kalten Blech. Die Witterung in den Abendstunden lässt Heißkleber und Klebeband keine Chance“, sagt Beck. Deshalb werden einige Maschinen jetzt über Nacht in einer Halle untergestellt. Hier kann das Blech trocknen und sich einige Grad über die Außentemperatur erwärmen. Dann halte auch ein haftstarkes Klebeband am in die Jahre gekommenen Stahlblech, weiß der Mülverstedter Technikspezialist.

YouTube Video Lichterfahrt 2019 Unstrut-Hainich-Kreis Mülverstedt Weberstedt

Silhouette der Fahrzeuge zu schmücken ist herausfordernd

Die riesigen Fahrzeuge zu schmücken, sei ebenfalls nicht so einfach. „Wenn du mehrere Lichterketten von gut 50 Metern hast und die Silhouette des Oldtimers beleuchten willst, musst du enorm darauf achten, wie und wo du das Kabel lang ziehst“, erläutert Robby Beck. Ist eine Kette verlegt, müsse man mit dem Ende einer neuen Lichterkette beginnen und deren Anschluss bis in die Fahrerkabine ziehen.

Eigens für die Energie der weihnachtlichen Beleuchtung baut Beck eine zweite Batterie ins Führerhaus. Ein Spannungswandler erzeugt dann den benötigten Strom. Über mehrere Verteilerdosen werden die Lichterketten im Anschluss mit Energie versorgt. Schließe man die Stromversorgung direkt an die Startbatterie, sei die Gefahr zu groß, Spannung zu verlieren und die historische Technik springe nicht mehr an. Während der Tour durch die beiden Orte der Landgemeinde halten Weihnachtsmänner für jedes Kind ein kleines Geschenk bereit. Der Verein wird durch Unternehmen aus der Region unterstützt.

Traktoren- und Oldtimerfreund Lukas Büchner aus Mülverstedt vor seinem geschmückten Bellarus. Foto: Daniel Volkmann

Festlicher Abschluss auf dem Mülverstedter Burghof

Die Route der Oldtimerfreunde am kommenden Samstagabend führt von Mülverstedt nach Weberstedt, entlang der Hauptstraße. Danach über die Langgasse vorbei am Weberstedter Schloss und über die Landstraße zurück nach Mülverstedt. Dort geht es über die Webersteder Straße auf die Ihlfelder Straße über den Hainichblick und Besenmarkt auf die Gottersche Straße zum Burghof. Hier wird der Abend bis etwa 22 Uhr ausklingen – mit deftiger Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, Bratwurst, Brätel und Getränken.

Bereits gegen 16.30 Uhr mache sich nach Angaben der Veranstalter ein Glühweintaxi in Form eines kleinen Traktors samt angehangener Gulaschkanone gefüllt mit Glühwein auf, um die Menschen am Straßenrand zu versorgen. „Der Glühwein kostet 2 Euro, schön wäre es, wenn die Leute das Geld passend haben“, sagt Robby Beck.

- Es werden noch Mitstreiter für die Lichterfahrt gesucht. Teilnehmen könne jeder, der mitfahren möchte. Voraussetzung ist lediglich ein geschmücktes Fahrzeug. Dazu erbittet der Verein eine Anmeldung per E-Mail unter traktorentreffen-muelverstedt@gmx.de oder per Telefon: 0162/ 738 55 14.