Lutz Kalmus (parteilos) ist Bürgermeister in Mittelsömmern.

Mittelsömmern wählt im Mai neuen Bürgermeister

In Mittelsömmern ist am 10. Mai Bürgermeisterwahl. Der amtierende Ortschef Lutz Kalmus (parteilos) hält sich noch offen, ob er wieder kandidiert. Seit 2014 ist er im Amt.

Die Wahl in Mittelsömmern ist turnusgemäß. Denn 2008 war der Bürgermeister Joachim Weiß gestorben, weshalb Neuwahlen nötig waren. Danach war Silvia Rückbeil sechs Jahre im Amt. Kalmus hatte sich bereits damals um das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters beworben, unterlag aber mit zwei Stimmen.

Der 48-Jährige ist gebürtiger Erfurter. 1996 war er nach Mittelsömmern gezogen. Dort führt er ein Unternehmen für Tischlerei und Innenausbau.

Gemeinderäte verweigern Kalmus die Entlastung

Dass die Gemeinderäte nicht geschlossen hinter Kalmus stehen, zeigt, dass sie ihm aktuell die Entlastung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 verwehrt haben. Was jedoch nicht rechtens ist. Wie der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Thomas Frey, in der jüngsten Sitzung deutlich machte, sei mit den beiden Jahreshaushaltsrechnungen alles in Ordnung und daher könnten sie nicht beanstandet werden. Somit fordert die Kommunalaufsicht, dass Gemeinderatsbeschluss aufgehoben und korrigiert wird. Denn aus politischen Gründen darf eine Entlastung nicht verwehrt werden.