Moana Seyfarth-Opel wird Bad Tennstedts neue Quellprinzessin

Bad Tennstedt. Die 16-Jährige Moana Seyfarth-Opel wird am 20. September feierlich zu Bad Tennstedts neuer und neunter Quellprinzessin gekrönt.

Das Geheimnis ist schon lange nicht mehr geheim. Moana Seyfarth-Opel wird die neunte und neue Quellprinzessin in Bad Tennstedt. Die 16-Jährige freut sich schon auf die Krönung am 20. September und darauf, dass sie die Kurstadt dann zwei Jahre repräsentieren kann.

„Schon als kleines Kind wollte ich Prinzessin sein“, sagt Moana Seyfarth-Opel. Deshalb wollte sie die Chance nutzen und reichte vergangenes Jahr eine Bewerbung als neue Hoheit ein. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde die Wahl verschoben und nun scheidende Quellprinzessin Vivian Enseleit-Dörfel blieb weiter im Amt.

Dass sie die neue Quellprinzessin wird, erfuhr Moana Seyfarth-Opel dann im April. Damals war sie überraschend von Bürgermeister Jens Weimann (CDU) angesprochen worden, als sie im Kurpark saß und ein Buch las. Wenig später kam ein Anruf aus der Tourist-Information, wo sie zu einem Termin eingeladen wurde. „Da hatte ich schon eine Vorahnung“, berichtet sie. Und nach dem Gespräch war es dann klar.

Sie ist in der Showtanzgruppe und in der Theatergruppe aktiv

Moana Seyfarth-Opel ist sehr stolz, dass sie die neue Quellprinzessin sein wird. Sie liebt ihre Heimat. Die Geschichte der Stadt mit ihren heilenden Schwefelquellen, in denen bereits der Dichterfürst Johann Wolfgang Goethe badete, ist ihr bekannt. „Dass ich nun Prinzessin sein kann, ist das I-Tüpfelchen“, sagt sie. Auch freut sie sich, dass die Jury ihr zutraut, dass sie das Amt meistern wird. „Das ist eine große Ehre und eine riesige Verantwortung, die mir damit übertragen wird“, ist die 16-Jährige überzeugt. Denn sie soll die Kurstadt würdig in der Region und über deren Grenzen hinaus vertreten.

Moana Seyfarth-Opel wurde in Erfurt geboren, lebt aber seit ihrem fünften Lebensjahr in Bad Tennstedt. Die Familie war damals in die Kurstadt gezogen, die auch Zuhause von Moana Seyfarth-Opels Großeltern ist. Sie tanzt in den Reihen der Showtanzgruppe des Karnevalvereins mit und ist auch in der Theatergruppe des Kultur- und Heimatvereins aktiv.

Die 16-Jährige will später Fremdsprachen unterrichten

Kürzlich hat sie die zehnte Klasse an der Novalisschule beendet. Jetzt lernt sie an einem beruflichen Gymnasium in Erfurt und will das Abitur machen. Ihr Ziel ist, später Fremdsprachen auf Lehramt zu studieren und in der Oberstufe zu unterrichten. Vor allem Englisch und Französisch liegen ihr sehr. „Ich finde es spannend, Jugendliche bei der Entwicklung begleiten zu können“, berichtet die junge Frau. Eigentlich wollte sie bei der Polizei oder beim Zoll eine Laufbahn einschlagen, aber mit 1,58 Meter war sie dafür zu klein.

Das Prinzessinnen-Kleid in den Stadtfarben Blau und Weiß hängt schon in Moana Seyfarth-Opels Schrank. Noch ist sie gelassen. Aber sie vermutet, dass die Aufregung einige Tage vor der Krönung steigt. „Ich werde schließlich den ganzen Tag im Rampenlicht stehen“, sagt sie. Die kleine Rede, die sie halten soll, bereitet ihr indes keine Sorgen. Denn als frühere Sprecherin ihrer Schule und Kreisschülersprecherin ist sie das freie Reden gewohnt.

Sie ist gespannt auf die Erfahrungen, die sie in ihrer Amtszeit sammeln wird. Und sie freut sich, dass sie von den Menschen, die schon gehört haben, dass sie Quellprinzessin wird, durchweg positive Reaktionen bekommt.