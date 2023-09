Mopedfahrer bei Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis schwer verletzt

Kaisershagen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist im Unstrut-Hainich-Kreis ein junger Mopedfahrer schwer verletzt worden. So kam es zu dem Unfall.

Bei einem Unfall ist in Kaisershagen (Unstrut-Hainich-Kreis) ein 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag an der Einmündung Zur Vorstadt auf Höhe Zum Flachstal.

Demnach hatte ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet und war mit dem Moped zusammengestoßen. Der 17-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einer Straßensperrung während der Einsatzmaßnahmen konnte der Einmündungsbereich wieder freigegeben werden.

