Mopedfahrer bei Unfall in Mühlhausen schwer verletzt

Mühlhausen. In Mühlhausen wurde ein Mopedfahrer von einem Auto erfasst. Der Mann wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Mühlhausen wurde am Dienstag ein Mopedfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, sei er an der Kreuzung Gierstraße und Hinter der Harwand von einem abbiegenden Autofahrer erfasst worden, der ihn offenbar übersah.

Durch den Zusammenprall wurde der Fahrer des Mopeds schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

