Mühlen stehen diese Woche still

Der Schaden wird die von der Polizei angegebene Höhe von 2,5 Millionen Euro deutlich überschreiten. Davon geht Hans-Christian Erling aus. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens Roland Mills in Bad Langensalza. Dort richtete ein Feuer in der Nacht zum Samstag großen Schaden an.

Zweieinhalb Millionen Euro, das ist allein die Höhe des Schadens an der betroffenen Maschine. Eine der beiden Weizenmühlen ist nicht mehr zu nutzen.

Vier Mühlensysteme haben bis Samstagnacht an der Tonnaer Straße dafür gesorgt, dass täglich 800 Tonnen Mehl das Betriebsgelände verlassen – in 32 Lastern. Derzeit wird nicht gemahlen. „Wir hoffen darauf, dass Ende der Woche zwei Mühlen wieder arbeiten können“, sagt Erling.

Um die Kunden trotz des Produktionsausfalls versorgen zu können, habe man auf die Kapazitäten der anderen Mühlen innerhalb des großen Unternehmens Roland Mills zurückgreifen können. Weitere Mühlen stehen in Bremen, am Stammsitz, in Recklinghausen und in Bochum. Auch Wettbewerber sprangen ein. „Unsere Arbeit ist derart hoch spezialisiert, da kann immer eine Maschine ausfallen, unter Kollegen hilft man sich, auch wenn wir sonst Wettbewerber sind.“

85 Mitarbeiterin Bad Langensalza

85 Mitarbeiter arbeiten am Standort Bad Langensalza im 4-Schicht-System. An den Maschinen stehen jeweils zwei, die die Kontrolle über die Anlagen und die Qualität des Mehles haben. So war es auch in der Nacht zu Samstag, als sie gegen 23 Uhr das Feuer bemerkten. „Sie haben noch versucht, es mit einem Feuerlöscher zu löschen, zum Glück aber davon abgelassen, der Qualm hätte ihnen gefährlich werden können“, sagt der Geschäftsführer.

Weithin sichtbar sind die markanten Gebäude von Roland Mills in Bad Langensalza. Foto: Daniel Volkmann

Knapp 50 Feuerwehrleute aus Bad Langensalza kämpften gegen das Feuer. Auch aus Mühlhausen rückten Feuerwehrmänner an, die neue Sauerstoffflaschen sowie Atemschutzgeräte nach Bad Langensalza gebracht haben. „Es war beeindruckend zu erfahren, wie sich die Männer in ihrer Freizeit für andere, in diesem Fall für unsere Firma, einsetzen.“ Das Wort „beeindruckend“ fällt auch, wenn es um den Einsatz der Mitarbeiter geht. Die hätten schon am Sonntag mit angepackt, um aufzuräumen.

Schaden liegtin zweistelliger Millionenhöhe

Auch wenn derzeit nicht gemahlen wird, so wird doch Mehl verladen und Getreide angenommen, auch die Silos für Getreide und Mehl sind in Betrieb. Erling verweist auf den Wert von Mehl. „Die Supermärkte haben beim Brot nur einen Vorlauf von zwei, drei Tagen. Dann ist das Brot verkauft.“ Bei den kleineren Bäckereien reiche eine Mehllieferung etwa eine Woche. Am Wochenende hat sich die Kriminalpolizei den Schaden angesehen.

Technischer Defektist Brandursache

Dienstag waren ein Gutachter der Versicherungen und ein Brandermittler der Polizei auf dem Firmengelände. „Die Vermutungen eines technischen Defekts in den Walzenstühlen haben sich bestätigt“, sagte am Mittwoch Fränze Töpfer als Sprecherin der Polizei unserer Zeitung. Aus polizeilicher Sicht werde es keine weitere Ermittlungen geben. Töpfer sieht den Schaden nunmehr „in zweistelliger Millionenhöhe“.

Feuerwehrmannwird leicht verletzt

Nach Aussage von Stadtbrandmeister Steven Dierbach, der den Einsatz leitete, sei bei den Arbeiten ein Feuerwehrmann an der Hand verletzt worden. Alle Kleidung der Wehrleute aus Bad Langensalza, Thamsbrück und Nägelstedt wird in den Räumen am Illebener Weg gewaschen – zumindest Überjacken und Überhosen. „Zwei, von kleineren Größen auch drei Paar, passen in eine Ladung“, sagt Dierbach. Die große professionelle Industriewaschmaschine, die vor wenigen Wochen angeschafft wurde, wartet noch darauf, angeschlossen zu werden. Dazu braucht es am Gebäude noch Umbauarbeiten.