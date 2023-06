Mühlhäuser Abiturienten erhalten Zeugnisse – und besondere Anerkennung

Die Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in Görmar erhielten jetzt ihre Zeugnisse.

Mühlhausen. 52 Schülerinnen und Schüler beendeten ihre Zeit am Berufsschulcampus in Mühlhausen – einige davon mit Auszeichnung.

52 Abiturientinnen und Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums am Berufsschulcampus in Mühlhausen erhielten jetzt ihre Zeugnisse. Laut einer Mitteilung bekamen die Jahrgangsbesten Jette Stephan, Charlyn Orschel, Josephine Wedekind und Niklas Eichenberg zudem eine kleine Anerkennung für ihre Leistungen. Niklas Eichenberg wurde außerdem mit dem Buchpreis und der einjährigen Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für seine besonderen Leistungen im Fach Physik ausgezeichnet.