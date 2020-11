In diesem Jahr bieten das Pressehaus dieser Zeitung und die Mühlhäuser Tourist Information wieder einen Adventskalender an, auf dem die Stadtmauer samt Frauentor und Rabenturm abgebildet ist. Wie es in einer Mitteilung heißt, verstecken sich hinter den 24 Türchen nicht nur Pflaumenmus und andere Konfitüren, sondern auch einige Überraschungen.

Im vergangenen Jahr haben die Tourist-Information und die Mühlhäuser GmbH den Adventskalender zum 111. Pflaumenmus-Jubiläum entwickelt und er wurde erstmalig verkauft. In diesem Jahr gibt es die zweite Auflage. Ab sofort ist der Adventskalender im Pressehaus am Steinweg 88, in der Tourist Information in der Ratsstraße und im Online Shop unter www.mhl-marktplatz.de erhältlich.