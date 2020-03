Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhäuser Amtsgericht offen für künftige Auszubildende

Insgesamt zwanzig potenzielle Auszubildende kamen am Mittwochnachmittag zum Tag der Berufe in das Mühlhäuser Amtsgericht am Untermarkt. Das Gericht beteiligte sich am Aktionstag, um sich künftigen Azubis zu präsentieren. Zeitgleich wolle man zeigen, welche Aufgaben ein Gericht außerhalb der Rechtsprechung hat. „Wir begleiten einen Antragsteller durch unser Haus, konkret geht es um eine junge Frau, die von ihrem Ex-Freund gestalkt wird und hier nach Rat sucht“, sagt Rechtspflegerin Anja Schnur, sie ist für die Ausbildung im Mühlhäuser Amtsgericht verantwortlich.

Im Anschluss konnten sich die interessierten Schüler über die zu besetzenden Ausbildungsstellen informieren. Gesucht werde momentan nach Auszubildenden für das Jahr 2021. Rechtspfleger, Justizsekretäre und Justizwachtmeister könne man gebrauchen, erläutert Anja Schnur. Am Mühlhäuser Standort werden nach Jahren wieder Justizwachtmeister ausgebildet. Diese seien sei für die Bearbeitung von Post Ein-und Ausgang sowie die Sicherheit im Gericht zuständig.

Dazu gehöre die Begleitung von Gefangenen vom Transporter oder der Gewahrsamszelle zum Verhandlungssaal und zurück. Thüringenweit werden gut 15 Rechtspfleger, 25 Justizsekretäre und einige Wachtmeister gesucht. Den genauen Einsatzort bestimme später das Oberlandesgericht in Jena, welches die Anwärter den Ausbildungsgerichten zuweist. Dies könne auch thüringenweit sein. Die Behörde würde jedoch schon nach der regionalen Gebundenheit schauen. Die Berufe in verschiedenen Ebenen seien alle mit einer Verbeamtung auf Lebzeiten verbunden.

Der Aktionstag wird von den Agenturen für Arbeit organisiert; er fand am Mittwoch in ganz Thüringen statt. Dort sowie in Teilen Sachsen-Anhalts wollten mehr als 1000 Unternehmen ihre Werktore und Bürotüren öffnen, um Einblicke in die Firma zu gewähren, Anforderungen und Praxis der Ausbildungsberufe vorzustellen und Fragen rund um die Ausbildung zu beantworten. Nicht alle Berufsrichtungen fanden letztlich auch interessierte junge Leute. Auch nicht im Unstrut-Hainich-Kreis. 25 Unternehmen warben für sich und um einen Lehrling in ihrem Haus. Die Traco und die Adib gehörten zu den größten Anbietern.