Mühlhäuser ausgezeichnet für Engagement im Mittelstand

Andreas Schreiber beim diesjährige Neujahrsempfang des BVMW Eichsfeld und Unstrut-Hainich in der Kur- und Rosenstadt Bad Langensalza.

Unstrut-Hainich-Kreis. BVMW-Kreischef Andreas Schreiber berät seit zehn Jahren Unternehmen im Unstrut-Hainich-Kreis und im Eichsfeld.

Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) hat Andreas Schreiber, den Leiter der Kreisverbände Unstrut-Hainich und Landkreis Eichsfeld, für sein Engagement als Mittelstandberater ausgezeichnet. Bei der jüngsten Bundestagung des Gesamtverbandes in Weimar erhielt er die Silberne Ehrennadel des BVMW. Damit wurde sein zehnjähriges Engagement als Mittelstandsberater in Thüringen geehrt, hieß es in einer Mitteilung.

Schreiber gilt als regionaler Netzwerker, Vermittler, Lobbyist und als Fachmann für bundesweite und internationale Vernetzung. Der Mühlhäuser Unternehmer ist überdies auch Organisator vieler Veranstaltungen. Dazu gehören etwa der Neujahrsempfänge des Unstrut-Hainich-Kreises und zahlreiche Unternehmertreffen.