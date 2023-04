Auch in diesem Jahr lädt die Bildungsmesse in Mühlhausen wieder ein.

Mühlhäuser Bildungsmesse auf dem Berufsschulcampus Unstrut-Hainich startet am Samstag mit einem Ausstellerrekord

Mühlhausen. Mit einem Rekord an Ausstellern und einigen Neuerungen startet am Samstag, 22. April, die Bildungsmesse auf dem Berufsschulcampus Unstrut-Hainich in Mühlhausen.

Mit einem Ausstellerrekord startet am 22. April 2023 die Bildungsmesse auf dem Berufsschulcampus Unstrut-Hainich. Insgesamt haben sich 115 Firmen aus dem gesamten Landkreis angemeldet, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes des Unstrut-Hainich-Kreises.

Zwischen 10 und 15 Uhr stehen Auszubildende, Lehrmeister und Personaler der Firmen den Besuchern Rede und Antwort. Wegen des großen Interesses sind auch das Audimax, die 1. Etage im Audimax und das Lehrrestaurant des Campus’ geöffnet.

Neu sei, dass das gesamte Gelände ein einziger Aktionsbereich ist, da parallel zur Bildungsmesse der Tag der offenen Tür stattfindet. Um sich auf dem Gelände schnell zurecht zu finden und sich über die verschiedenen Ausstellungsflächen zu informieren, soll ein virtueller Übersichtsplan helfen. Die Besucher erwartet eine große Vielfalt an Möglichkeiten, um im Anschluss an die Schule bei einem der Ausbildungsbetriebe einen Beruf zu erlernen. Wer sich nach dem Schulabschluss noch nicht für eine Lehre entscheidet, findet bei den ebenso vertretenen weiterführenden Bildungseinrichtungen eine große Auswahl an Studienplätzen. Eintritt und Parken sind kostenfrei.

Weiter Infos und Hallenplan: www.bildungsmesse-uhk.de