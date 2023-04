Mühlhäuser Diebes-Trio füllt Diesel aus Bagger ab

Die Polizei erwischte in Mühlhausen drei Menschen beim Dieselklau. (Symbolbild)

Mühlhausen. Drei Dieseldiebe wurden am Dienstag in Mühlhausen von der Polizei festgenommen.

Die Polizei erwischte in Mühlhausen drei Menschen beim Dieselklau am Dienstagabend am Güterbahnhof. Nach Angaben der Polizei gab ein Zeuge gegen 21 Uhr den Hinweis, dass zwei Frauen im Alter von 23 und 20 Jahren Diesel stehlen. Einem dritten 37-jährigen Täter gelang die Flucht.

Das Trio aus Mühlhausen hatte von einem Bagger den Tankdeckel aufgebrochen, bereits mehrere Kanister mit Treibstoff gefüllt und für den Abtransport bereitgestellt. Die Polizei gab den Treibstoff an einen Verantwortlichen zurück.

Die beiden Frauen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Eine Videoüberwachung auf dem Gelände überführte schließlich auch den männlichen Begleiter der Täterinnen.

