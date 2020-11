Mühlhäuser Einkaufsinnenstadt auf Fußgängerzone begrenzen

Mit verschiedenen Konzepten und Ideen versucht die Stadt Mühlhausen bereits seit längerer Zeit, die Innenstadt attraktiver zu machen und mit Menschen zu füllen. Neben einem Fassadenprojekt, einem neuen Parkleitsystem und dem Ausbau einer Fahrradroute durch die Stadt zielten vor allem einzelne Aktionen darauf ab, Kunden und damit Umsatz für die Geschäftstreibenden zu gewinnen. Verkaufsoffene Sonntage, Veranstaltungen wie das Street-Food-Festival und jüngst auch das Heimat-Shoppen, das in diesem Jahr in Mühlhausen Premiere feierte, brachten zumindest temporär den gewünschten Erfolg.

„Wir können uns nicht beschweren. Wenn ich in der Mittagspause über den Steinweg laufe, dann ist der immer voll mit Menschen“, sagt Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Auch mit umtriebigen Geschäftsleuten in der Innenstadt sei man gut aufgestellt. Damit die Händler aber dauerhaft am Standort bleiben und auch neue dazu kommen, müsse weiter an der Attraktivität gearbeitet werden.

Eine Idee: Geschäfte könnten in Zukunft in der Fußgängerzone konzentriert werden, also vor allem auf Steinweg, Linsenstraße und Stätte. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel Geschäftsräume in der Görmarstraße aufgegeben und in Wohnraum umgebaut werden könnten. Damit wolle man laut Oberbürgermeister auch verhindern, dass die Innenstadt weiter von leerstehenden Läden durchlöchert ist.

Geschäfte müssen bieten, was im Internet nicht zu bekommen ist

Denn zum einen stehen Geschäfte leer, weil die Mieten zu hoch sind oder Sanierungsstau herrscht, zum anderen liegen Geschäfte relativ weit ab der bekannten Routen und bleiben deshalb für nicht-ortskundige Besucher unbekannt.

„Wenn wir unsere Händler unterstützen und die Innenstadt attraktiver gestalten wollen, müssen wir uns von der Großflächigkeit verabschieden“, sagt auch Jan Riemann vom Verein Zurück in die Mitte (Zim). Auch die Art der Geschäfte müsse überdacht werden. Denn um Menschen in die Stadt zu bekommen, sollten sich die Angebote dort von dem abheben, was sie mit wenigen Klicks im Internet ebenso gut bekommen können, sagt Riemann. „Wir brauchen neben unseren etablierten Händlern auch Geschäfte, die etwas Besonderes zu bieten und die zum Verweilen einladen.“

Ein gutes Beispiel dafür sei die Buchhandlung Strecker, direkt gegenüber der Marienkirche. Dort setze man schon lange nicht mehr nur auf das Bücherverkaufen, sondern zusätzlich auf ein Café und regelmäßige Veranstaltungen. „Das Verkaufen geht so nebenbei und die Leute kommen gerne wieder“, erklärt Riemann. Ebenso gut funktionieren könnten in Mühlhausen Bioläden oder Biocafés.

Mühlhausen als Alternative zu großen Ballungszentren

Was den Leerstand der Geschäfte angeht, so habe die Mühlhäuser Stadtverwaltung zumindest Ideen für die Läden, die der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) gehören, sagt Johannes Bruns. Zwei davon befinden sich zum Beispiel in der Linsenstraße.

Dort könnten sogenannte Pop-Up-Stores entstehen. Nach der Definition des Oberbürgermeisters könnten hier junge Unternehmer ihre Ideen und Konzepte für einige Zeit mietfrei testen. Funktioniert es, könne man über eine dauerhafte Lösung sprechen. „Wir müssen Anreize schaffen, damit sich weitere Händler bei uns ansiedeln“, so Bruns.

Anreize sollen auch für den Wohnraum in der Innenstadt geschaffen werden. Sollte die Innenstadt auf die Fußgängerzone begrenzt werden, könnten an verschiedenen Stellen drumherum Wohnungen entstehen. Die sollen zum einen junge Familien in die Stadt holen, aber auch ältere Menschen ansprechen. „Unsere Stadt könnte für ältere Menschen zukünftig eine echte Alternative zu den großen Ballungszentren sein. Denn hier können sie innenstadtnah wohnen und haben Geschäfte und Kultur gleich vor der Haustür“, sagt Bruns.