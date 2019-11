Mühlhäuser Gemeindebrief mit neuem Layout

Ab 1. Januar 2020 treten in Mühlhausen die drei Kirchengemeinden St. Nicolai-Divi Blasii, St. Petri-Margarethen und St. Martini-St. Georgii als gemeinsame Kirchgemeinde Mühlhausen auf. Das spiegelt nun auch der neu gestaltete Gemeindebrief wider, der in diesen Tagen verteilt wird. Zum einen hat sich das Format geändert. Das Heft ist vom alten A4-Format auf ein Drittel geschrumpft und kommt einmal im Quartal in einer anderen Farbe daher.

Die wesentliche Neuerung jedoch besteht darin, dass die Veranstaltungen künftig thematisch geordnet sind und nicht, wie bisher, nach den Kirchengemeinden. Das habe mitunter für ein großes Durcheinander gesorgt. „Wir haben die alte Ordnung auf den Kopf gestellt“, sagt Pfarrer Teja Begrich. Gemeint sind Inhalt und Struktur. Verantwortlich dafür sind neben ihm und Felix Göken auch Heike Strecker und Andrea Hochhaus vom Gemeindebüro. „Wir wollen sichtbar machen, dass wir jetzt eins sind“, sagt Begrich. Die Namen der ehemaligen Kirchengemeinden tauchen im neuen Gemeindebrief nicht mehr auf, außer, dass die Kirchen als Veranstaltungsorte natürlich noch so heißen. Es zeige sich auch, dass es bei etlichen Veranstaltungen zeitliche Überschneidungen gebe. 4000 Exemplare des Gemeindebriefes werden jeweils Anfang Dezember, März, Juni und September herausgeben und von Ehrenamtlichen an die Mitglieder verteilt. Die Hefte liegen auch öffentlich aus oder können aus dem Internet heruntergeladen werden, unter anderem von der Seite der Stadt Mühlhausen. Neben Veranstaltungen finden sich darin im redaktionellen Teil auch Beiträge über das Kirchenleben. Dem evangelischen Kindergarten wird dabei traditionell ein Platz eingeräumt. In der aktuellen Ausgabe gibt es Informationen über den Lebendigen Adventskalender, der pünktlich am 1. Dezember mit einem Familiengottesdienst in Sankt Nicolai startet und dann täglich jeweils an einem anderen Ort stattfindet. Als nächsten Schritt soll es einen gemeinsamen Internetauftritt der Mühlhäuser Kirchengemeinde geben.