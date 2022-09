Mühlhäuser Gemeindereferentin: Das Leben ist keine Einbahnstraße

Sarah Alt meint: Es lohnt immer, nach einem verlorenen Schaf zu suchen.

In der Mühlhäuser Kirmeswoche ist es mir wieder passiert: Ich habe mich bei einer meiner Autofahrten so auf den Straßenverkehr konzentrieren müssen, dass ich dabei ein Einbahnstraßenschild übersehen habe und versehentlich in falscher Fahrtrichtung eingebogen bin. Glücklicherweise ist mir mein Fehler noch rechtzeitig aufgefallen, sodass sich keinerlei Konsequenzen daraus ergeben haben. „Ach, das eine Mal. Das wird schon keiner merken. Einmal ist doch keinmal!“ Wie schnell können sich im Alltag solche Gedanken einschleichen. Und dann passiert es: Wir biegen falsch ab. Doch wie sieht „falsch abbiegen“ in unserem Leben aus?

Da ist zum Beispiel ein Wort zu viel oder zu wenig gesprochen worden, das einen Streit entfacht hat? Oder es ist die falsche Entscheidung getroffen worden, die letztlich Ärger und Enttäuschung mit sich gebracht hat? Manchmal glauben wir, selbst zu wissen, dass wir aus der Misere nicht mehr herauskommen, dass alle Türen zugeschlagen sind – für ewiglich. Wer sich selbst schon einmal in einer solchen Situation befunden hat, weiß, wie schwer man an ihr tragen kann.

Doch das Evangelium vom jetzigen Sonntag will uns Mut machen und erzählt von einem Hirten, der 100 Schafe besaß. Doch eines lief ihm davon. Der Hirte hätte einfach mit den Konsequenzen leben und die verbliebenen 99 Tiere weiter hüten können.

Doch er geht das eine Schaf suchen. Vielleicht hatte er es einen Moment zu lang zu wenig beobachtet. Vielleicht möchte auch dieser Hirte einen Fehler wiedergutmachen. Genau wissen wir es nicht.

Sicher ist nur: Der Hirte wählt nicht den einfacheren Weg, und diese Entscheidung beinhaltet auch ein Wagnis und Überwindung, lohnt sich aber, denn am Ende sind alle 100 Schafe wieder beieinander.

Jesus hat seinerzeit schon dieses Bild vom Hirten gebraucht, um den Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Das haben auch viele der Armen, Kranken, Verbrecher und Ausgegrenzten in der Begegnung mit Jesus Christus erfahren: Liebe, die sich in Annahme, Respekt und Zutrauen widerspiegelt. Daher nahmen sie die Kraft, ihr Leben neu zu gestalten, manchmal auch um umzukehren.

Wir können es ihnen gleich machen. Wir können die Begegnung mit Jesus im Gebet oder in der Stille suchen und ihn ebenso um diese Kraft bitten. Denn das Leben ist niemals eine Einbahnstraße!

Sarah Alt ist Gemeindereferentin derGemeinde St. Josef Mühlhausen