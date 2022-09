Mühlhäuser Industriebrache für Zukunftszentrum im Gespräch

Auf das Areal der einstigen Thuringia-Brauerei an der Johannisstraße in Mühlhausen könnte das Zukunftszentrum einziehen.

Mühlhausen. Mühlhausen und Eschwege erstellen eine gemeinsame Bewerbung für ein „Zukunftszentrum deutsche Einheit“. Mühlhäuser arbeiten heraus, warum sie die Stadt als Standort für besonders geeignet halten.

Das Gebäude der alten Brauerei in der Mühlhäuser Johannisstraße, das Heizhaus in der Spielbergstraße und das ehemalige Verkehrszentrum am Güterbahnhof, in sie soll wieder Leben einziehen. Sie sind als Standorte im Gespräch, falls die Stadt Mühlhausen gemeinsam mit Eschwege zum Zukunftszentrum Deutsche Einheit wird. Das sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) am Mittwochabend in einer weiteren Runde zum Verfeinern der Bewerbung. Nach seiner Einschätzung gibt es derzeit gute Gespräche mit den Besitzern zu einem möglichen Eigentumsübertrag.

Die Erfahrungen der Menschen in den Jahren der politischen Wende standen im Mittelpunkt, ebenso Gebäude, die im Transformationsprozess eine wichtige Rolle gespielt haben. So steht die Brauerei für den Verlust von Wirtschaftszweigen in der Stadt.

Besondere Verbindung zwischen beiden Städten

Bis Ende dieses Monats muss die Bewerbung eingereicht sein. Im Juli hatte die Bundesregierung den Standortwettbewerb gestartet, bis Anfang 2023 soll die Entscheidung für einen Standort fallen.

Andreas Siegert, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, der die Bewerbung begleitet und den Abend moderierte, spricht von einer Außenseiterchance, die Mühlhausen und Eschwege „im Vergleich David gegen Goliath“ habe.

Ziel des Zentrums, das mehr als 200 Arbeitsplätze schaffen soll, ist, so Siegert, die internationale, interdisziplinäre Forschung. Das Zentrum soll Wissen vermitteln, Raum bieten für Dialog und Begegnung. Für die Bewerbung arbeiten Mühlhausen und Eschwege mit der Fachhochschule Nordhausen zusammen.

Es war an den Mühlhäusern herauszuarbeiten, was die Stadt und ihre Verbindung zu Eschwege zu dem geeigneten Standort werden lässt. Die Lage in Deutschlands Mitte, die erste deutsch-deutsche Telefonverbindung wurden hervorgehoben, ebenso die erste deutsch-deutsche Städtepartnerschaft nach der Wende. Auch ging es um die direkte Trennung beider Städte durch die innerdeutsche Grenze und um Besonderheiten wie die Agentenschleuse bei Katharinenberg, etwa in der Mitte zwischen beiden Städten.

Persönliche Schicksale der Menschen der Stadt sollen sich ebenso in der Bewerbung spiegeln: die Republikflucht eines Mannes, die der Familie über Jahre die Beschattung durch die Staatssicherheit gebracht hat, aber auch die Erfahrungen einer Frau, die, obwohl erst 1990 geboren, während der Ausbildung in Rotenburg an der Fulda als der Quoten Ossi herhalten musste. „Doch ich habe dort auch erlebt, dass wir Westthüringer und die Nordhessen ein sehr ähnlicher Menschenschlag sind.“

Mühlhausen verfügt über eine reiche Vereinslandschaft

Eine wichtige Stärke der Stadt sei die reiche Vereins- und Verbandslandschaft, hieß es aus einer der Arbeitsgruppen.

Die Teilnehmenden, so vom VdK, dem BVMW, dem Marine- und dem Städtepartnerschaftsverein, sind überzeugt von den Chancen der Bewerbung und möchten diese über ihre Treffen und Aktivitäten begleiten.

Zusätzlicher Punkt für Mühlhausen: „Mühlhausen ist wie ein Dorf. Ob im Verein, am Arbeitsplatz, in Schulen oder Kindergärten: Jeder kennt jemanden, der wieder jemanden kennt. Das gibt es in Großstädten nicht“, sagte ein Teilnehmer. Das sei ungemein bereichernd für die Lebensqualität.