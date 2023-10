Mühlhäuser Kinder basteln eigene Handspielpuppen – Fachleute geben Anleitung

Mühlhausen. Ein kostenloser Workshop beginnt am 24. Oktober im Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“. Höhepunkt ist eine Theateraufführung kurz vor Weihnachten.

Unter dem Motto: „Lass DIE Puppen tanzen …“ bietet das Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“ in Kooperation mit Elise Müller von der Mühlhäuser Theaterwerkstatt 3K und dem Eisenacher Schauspieler Alexander Beisel einen Workshop für Kinder von acht bis zwölf Jahren an. Bei diesem Mitmach-Theater können die Kinder und Jugendlichen laut einer Ankündigung die ganze Vielfalt des Figurentheaters weit über das klassische Kasperle-Theater hinaus erleben.

Die Workshop-Teilnehmer könnten innerhalb der insgesamt 15 jeweils zweieinhalbstündigen Termine, Start ist am Dienstag, 24. Oktober, aus ihrer Kreativität und ihrem Ideenreichtum schöpfen und ihre Handpuppe nach eigenen Vorstellungen entstehen lassen.

In einer Vorpremiere am 14. Dezember für einige ausgewählte Schulklassen und einer öffentlichen Aufführung am Freitag, 15. Dezember, lassen die kreativen Kursteilnehmer dann ihre Puppen tanzen und präsentieren Erlerntes ihren Familien, Freunden und Verwandten in einer Adventsveranstaltung. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei, das Platzangebot begrenzt.

Anmeldung, weitere Informationen und die genauen Termine gibt es im Mehrgenerationenhaus in der Puschkinstraße 8 sowie unter Telefon: 03601/812390.