Mühlhäuser können Bewerbung um Zukunftszentrum mitgestalten

Mühlhausen. Die Nächste Informationsrunde zur Bewerbung um das „Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ ist f14. September geplant.

Zu einer Informationsveranstaltung zur Bewerbung der Partnerstädte Mühlhausen und Eschwege für das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ lädt die Stadt Mühlhausen für Mittwoch nächster Woche, dem 14. September, um 18.30 Uhr in die 3K-Theaterwerkstatt ein.

Laut einer Mitteilung der Verwaltung zeigt die Bewerbung in der Region und weit darüber hinaus, wie engagiert die Menschen in beiden Städten und der Umgebung Chancen nutzen. Mit der öffentlichen Präsentation der Bewerbung am 23. August in der Stadtbibliothek Jakobikirche in Mühlhausen sowie am 24. August im Rathaussaal in Eschwege wurde der Startschuss für eine aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in den Bewerbungsprozess gegeben.

Die rege Teilnahme sei ermutigend gewesen, heißt es.

In einer weiteren Runde will die Stadtverwaltung nun gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern über konkrete Beteiligungsmöglichkeiten diskutieren.

Dabei soll es unter anderem darum gehen, was die Menschen vor Ort mit dem Mauerbau und der deutscher Einheit verbinden und welche Orte sie mit beiden Ereignissen oder der Zeit „dazwischen“ verknüpfen. Auch soll darüber diskutiert werden, wo das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation stehen und wie es die Stadt beleben kann. Zudem sollen Möglichkeiten erarbeitet werden, um die Bevölkerung an der Unterstützung der Bewerbung zu beteiligen.

Eine Voranmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Rückfragen und Hinweise können jederzeit per Mail an: zukunftszentrum@muehlhausen.de gerichtet werden.