Mühlhäuser Landgraben als neue Kreisgrenze?

Die Ortsteile der Gemeinde Anrode würden bei einer Gemeindeneugliederung wohl unterschiedliche Wege gehen. Das ist das Ergebnis einer nun vorgestellten Umfrage. Danach könnten die Kreisstadt Mühlhausen aber auch die Landgemeinde Stadt Dingelstädt und die Gemeinde Unstruttal Fusionspartner werden und die Gemeinde als Ganzes oder einzelne Ortsteile aufnehmen. Anfang 2021 soll der Gemeinderat nach einer Bürgerbefragung über den weiteren Weg entscheiden.

Gemeinderatsvorsitzender Michael Kaiser hat die Einwohner der Gemeinde für seine Masterarbeit zur Neugliederung befragt. Foto: Alexander Volkmann

Die Umfrage hatte Gemeinderatsvorsitzender Michael Kaiser (CDU) für seine Masterarbeit im Fach Öffentliches Recht an der Hochschule Schmalkalden im November 2019 initiiert. Es sei kein repräsentatives Ergebnis, stellt Kaiser klar. Er sieht es eher als Trendabstimmung, zumal die Beteiligung in den fünf Ortsteilen sehr unterschiedlich war. Rund 20 Prozent der ausgeteilten 2246 Fragebögen wurden beantwortet. Über die Ortsteile hinaus votierte die Mehrheit der Befragten, 38 Prozent, für Mühlhausen, 28 Prozent für Dingelstädt, 14 Prozent für Unstruttal und 13 für die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Westerwald. Fünf Prozent wollen selbstständig bleiben.

Wohin wollen die einzelnen Ortsteile? Ein Zusammengehen mit Mühlhausen steht in Bickenriede nur an dritter Stelle. Der größte Ortsteil favorisiert eher Dingelstädt und die VG Westerwald und verdeutlicht damit die Zugehörigkeit zum Eichsfeld jenseits des Mühlhäuser Landgrabens; ebenso Zella, das nach Dingelstädt will. In Lengefeld stehen Mühlhausen und Unstruttal vorne. Die Mehrheit in Dörna und Hollenbach will nach Mühlhausen. Vor allem Ältere interessieren sich für die Zukunft der Gemeinde; die meisten Befragten sind älter als 45 Jahre.

Jeder Ortsteil der Gemeinde Anrode soll selbst entscheiden

Die Gespräche über eine Fusion laufen. Die ist wegen Anrodes finanzieller Schieflage dringend geboten. Ende Oktober gab es eine große Runde mit dem Innenministerium. Mit dabei waren die Landräte von Unstrut-Hainich-Kreis und Eichsfeldkreis sowie Mühlhausens Oberbürgermeister und die Bürgermeister von Dingelstädt, Unstruttal, Dünwald und Rodeberg. Vertreter der VG Westerwald nahmen nicht teil, da ein Beitritt zu einer VG vom Land nicht gefördert wird, so Anrodes Bürgermeister Jonas Urbach (CDU). Denn die entscheidende Frage ist: Was springt für die Partner dabei heraus? Vom Land kommen Signale, dass es eine Hochzeitsprämie in ähnlicher Höhe wie bei früheren Fusionen gibt – 200 Euro pro Einwohner je Kommune und eventuell Entschuldungshilfen. Das Gesetz dazu wird gerade vorbereitet.

Mühlhausens Oberbürgermeister will Votum des Stadtrats

Weiteres Ergebnis der Sondierungsgespräche: Rodeberg und Dünwald sind zu klein, um gemeinsam mit Anrode zukunftsfähig zu sein. Es blieben Mühlhausen, Unstruttal und Dingelstädt, mit denen weiter verhandelt werden soll. Eine Teilung der Gemeinde und ein Kreiswechsel seien möglich. Knackpunkt könnte dann das Aufteilen der Schuldenlast sein.

Wenn Klarheit darüber herrscht, welche Optionen rechtlich möglich sind, will die Gemeinde ihre Einwohner in die Entscheidung einbeziehen. Urbachs Vorschlag: Eine Bürgerbefragung per Briefwahl bis März 2021. Dabei soll jeder Ortsteil selbst entscheiden. „Ich hoffe auf eine große Beteiligung, damit das Ergebnis eine hohe Akzeptanz im Gemeinderat findet.“ Laut Gesetz ist die Befragung nicht bindend, ein Ratsreferendum dagegen ist bürokratisch aufwendiger.

Die Ortsteilräte sollen nun eine Art Wunschliste erstellen, welche Investitionen im Falle einer Fusion mit einem neuen Partner wichtig sind – als Bestandteil der Verhandlungen.

Was seine Stadtgrenzen angeht, denkt Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) groß: Mühlhausen bis zum Landgraben – das kann er sich vorstellen.

Er sähe es gern, würden sich Anrode als Ganzes oder einzelne Ortsteile für den Weg in die Kreisstadt entscheiden. Das schließt auch das Gebiet der Gemeinde Unstruttal mit ein, die sich schon seit Jahrzehnten gegen einen Weg nach Mühlhausen sträubt. Bruns’ Motto: Je größer Mühlhausen ist, desto weniger gibt es ein Vorbeikommen an der Stadt, wenn es in einer erneuten Debatte zur Gebietsreform um den Kreisstadtstatus geht.

Auf der Januar-Sitzung des Stadtrates will Bruns das Votum der Stadtratsmitglieder abholen, zu beiden Varianten zu verhandeln: der Eingliederung der gesamten Gemeinde und dem Eingliedern jener Ortsteile bis zum Landgraben, also Lengefeld, Hollenbach, Dörna. Einige kritische Stimmen gibt es im Mühlhäuser Stadtrat ob der Wachstumsgedanken. Man sei bereits jetzt groß genug und müsse sich erstmal um die inzwischen acht Ortsteile kümmern und die stattliche Wunschliste an Investitionen der zum Jahresbeginn 2019 neu dazu gekommenen Dörfer der Gemeinde Weinbergen.