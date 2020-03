Mühlhausen. In dieser Woche konnten die Mühlhäuser Lions 4000 Euro an die Kindertafel und den Kindernothilfefond der Mühlhäuser Diakonie übergeben.

Mühlhäuser Lions-Club unterstützt Kinder im Kreis

Die Mitglieder des Mühlhäuser Lions-Club spenden ihren Weihnachtsmarkterlös aus verkauftem Glühwein, Kuchen sowie kleinen deftigen Leckereien. In dieser Woche konnten so 4000 Euro an die Kindertafel und den Kindernothilfefond der Mühlhäuser Diakonie übergeben werden. „Seit einigen Jahren betreiben wir einen Glühweinstand auf dem Mühlhäuser Weihnachtsmarkt. Einen Großteil des Glühweins stellen unsere Mitglieder zur Verfügung, deshalb steigen wir nicht so hoch in die Kosten ein und der Erlös fällt relativ hoch aus“, sagt Lions-Präsident Christian Salwik.

Vor Beginn des Marktes sei klar gewesen, dass die Einnahmen Kindern in der Region zugute kommen soll. Die Wahl fiel auf die Diakonie, weil dahinter feste und geordnete Strukturen stünden, die die Verteilung ausgewogen übernehmen, informiert Salwik. Freudig zeigt sich Diakonie-Chef Reiner Engel. „Die Lions haben uns schon oft unterstützt, wir sind darüber sehr dankbar. Erst in der vergangenen Woche haben wir Mittel aus dem Nothilfefond ausgereicht. Insgesamt gab es 46 Anträge, wir konnten 1000 Euro ausreichen“, erläutert Engel. Im Moment sind die Mitglieder des Clubs mit der Organisation ihres Frühlingsballs beschäftigt. Dieser wird am 28. März am Mühlhäuser Schützenberg gefeiert. „Wir hoffen auf gut 150 Gäste, in diesem Jahr wird die Partyband Yellow bei uns spielen“, sagt der Präsident. Auch eine Kunstauktion sei geplant. Mit dem Erlös wolle man die Jugendkunstschule unterstützen. Sie stelle auch das Exponat. Ziel des Balls sei es, Erlöse zu generieren, um später erneut regionale Projekte unterstützen zu können. Zum Ball werde eingeladen, jemand der eine Einladung erhält, könne auch Freunde mitbringen. Der Mühlhäuser zählt Club derzeit 37 Mitglieder – eine stabile Basis. Dennoch sei man auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Voraussetzung hierfür sei die regionale Verwurzelung und der Wille sich sozial, zu engagieren.