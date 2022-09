Sparkassenvorstand Christian Blechschmidt (Bildmitte), sowie die Vereinsmitglieder Maik Blankenburg (links) und Hubert Lange (rechts) bei der Übergabe des Schecks in dieser Woche.

Mühlhäuser Luftsportverein kann in neuen Rettungsschirm investieren

Grabe. Der Mühlhäuser Luftsportverein mit Sitz in den Grabschen Bergen kann in neuen Rettungsfallschirm investieren. Wie die Anschaffung jetzt möglich wurde.

Weil ein Rettungsfallschirm in die Jahre gekommen ist und nicht mehr genutzt werden darf, musste sich der Mühlhäuser Luftsportverein um Ersatz bemühen. Die Sparkasse Unstrut-Hainich unterstützt die kostenintensive Neuanschaffung mit 2000 Euro.

Fliegen ohne Motor, Schweben und sich dabei unendlich frei fühlen – Hubert Lange und Mike Blankenburg vom Luftsportverein stimmen überein, Segelfliegen sei ein Erlebnis. „Raus aus dem Alltag, abschalten und die Welt von oben sehen, dieses Gefühl von Freiheit ist mit nichts anderem zu vergleichen“, sind sich die beiden flugbegeisterten Vereinsmitglieder sicher.

Beim Segelfliegen hätte die Sicherheit der Insassen oberste Priorität, heißt es aus dem Verein. In Deutschland sei es Vorschrift, dass sowohl Pilot als auch Passagier des Seglers mit einem Rettungsfallschirm ausgestattet sind. Um dem gerecht zu werden, hatte sich der Verein mit Sitz auf dem Flugplatz zwischen Grabe und Bollstedt einen Rettungsfallschirm bei einem Sportfreund geliehen.

„Der Nutzungsvertrag für diesen Fallschirm läuft in wenigen Wochen aus, so dass wir dringend einen neuen Rettungsfallschirm brauchen“, erklärt Vorstandsmitglied Hubert Lange. Könne man den Fallschirm nicht ersetzen, müssten Segelflugzeuge am Boden bleiben.

Christian Blechschmidt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Unstrut-Hainich, übergab die Unterstützung in dieser Woche, sie stammt aus dem Ertrag des PS-Los-Sparens. „Ich freue mich, dass der Verein mit dem neuen Fallschirm die Sicherheitsstandards erfüllen und der Flugbetrieb ungehindert aufrechterhalten werden kann.“, sagt Blechschmidt. Auch für andere Vereine des Unstrut-Hainich-Kreises, deren Wirkung auf Gemeinnützigkeit abzielt, sei es möglich, finanzielle Unterstützung für Projekte oder Anschaffungen zu erhalten.