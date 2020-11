Mit einer Anerkennung ist beim Thüringer Tourismuspreis das Projekt „#Museums against Corona“ der Mühlhäuser Museen ausgezeichnet worden.

Museumsdirektor Thomas T. Müller hatte während des Lockdowns im Frühjahr in Videos täglich ein Exponat vorgestellt, um die Schätze der Museen zu zeigen.

Wie der Museumsdirektor informierte, sei er überrascht über den Preis gewesen, weil er sich gar nicht dafür beworben hatte. Vermutlich wurden die Mühlhäuser Museen von der Thüringer Tourismus GmbH nominiert. „Natürlich freuen wir uns sehr darüber, dass unser kleiner Podcast so gut angekommen ist“, so Müller. Der Preis sei auch Ansporn. So wollen die Mühlhäuser Museen in den kommenden vier Wochen wieder vermehrt im Netz aktiv sein.

Der Thüringer Tourismuspreis wurde beim Thüringer Tourismustag vom Wirtschaftsministerium in Kooperation mit dem ADAC Hessen-Thüringen zum neunten Mal vergeben. Ausgezeichnet wurden diesmal Ideen, Ansätze und Geschäftsmodelle, die in Zeiten des Lockdowns entstanden.

Die Museen erhielten den Preis in der Kategorie „Mutmacherpreis – Digitale Lösungen in der Krise“. Die Rubrik war auch in unserer Zeitung veröffentlicht worden.