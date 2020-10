Mühlhäuser Musik- und Kunstverein appelliert an Landrat Zanker

Mühlhausen. Der Musik- und Kunstverein Mühlhausen appelliert in einem offenen Brief an Landrat Zanker (SPD), die Förderung Demokratie leben weiterzuführen.

Mit einem offenen Brief hat sich der Mühlhäuser Musik- und Kunstverein an Landrat Harald Zanker (SPD) gewendet. Anlass war dessen Entscheidung, die Förderung für das Bundesprogramm Demokratie Leben nicht erneut zu beantragen. Dies bedeute die faktische Auflösung der Lokalen Partnerschaft für Demokratie, heißt es in dem Brief. Das Programm sei ein wichtiger Finanzierungsbaustein für zahlreiche Projekte, die sich für Demokratie, Toleranz und gegen rechtes Gedankengut einsetzen. Auch der Musik- und Kulturverein war Teil der Partnerschaft. Der Verein appelliert abschließend an Zanker, das Programm fortzuführen.