Mühlhäuser Neptun tauft seine kleinen Untertanen

Mühlhausen. Wie schmeckt eigentlich eine Mischung aus Kaulquappen, Entengrütze, Fischkot und anderen komischen Zutaten? Beim Neptunfest in der Thüringentherme Mühlhausen konnten die frisch getauften Kinder das testen

Bereits zum 22. Mal veranstaltete die Thüringentherme in Mühlhausen ihr Neptunfest. „Wir sind sehr froh, dass Neptun samt seines Gefolges wieder bei uns Station macht“, sagte Bademeister Heiko Reinhardt, der nebenbei immer ein waches Auge auf seine rund 300 Badegäste hat, während er den Tauftrank bereitstellt.

In der leuchtend pinken Flüssigkeit befinden sich unter anderem Kaulquappen, Entengrütze, Fischkot und andere Leckereien, so die Macher des Trunks. Den müssen die Täuflinge zu sich nehmen, ehe sie einen neuen Namen bekommen und getauft werden. Wasserläufer, Strandmuschel oder Seepferdchen, die neuen Namen der Kinder, die den Wassermann und sein Gefolge schon nach kurzer Zeit in großer Zahl umringten.