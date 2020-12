Mühlhäuser Rabenturm wird zur Adventskerze

Der Rabenturm in Mühlhausen wird in der Weihnachtszeit beleuchtet.

Mühlhausen. Am späten Freitagnachmittag verwandelte sich der Rabenturm in eine festlich leuchtende Adventskerze.

Am späten Freitagnachmittag verwandelte sich der Mühlhäuser Rabenturm in eine festlich leuchtende Adventskerze. Im Auftrag der Stadt installierten die drei Mühlhäuser Robert Berger, Florian Scharlach und Sven Vollert insgesamt 24 LED-Spots, die den Turm rot anstrahlen. Mehrere Flächenstrahler lassen das Dach wie eine Flamme einer Adventskerze erscheinen.

„Schon vor Beginn der Pandemie haben wir gemeinsam mit dem Verein ,ZIM – Zurück in die Mitte’ nach einer Lösung gesucht, um den Turm in diesem Jahr festlich zu gestalten“, sagt Markus Edom von der Verwaltung.

Bis zum 27. Dezember wird der Turm in den Abend- und Nachtstunden als Teil des Mühlhäuser Wahrzeichens unweit des Inneren Frauentors in Rot und Gelb angestrahlt. So ergibt sich das Bild einer Kerze, das auch jederzeit über die am Äußeren Frauentor angebrachte Webcam von Betrachtern in nah und fern bewundert werden kann.